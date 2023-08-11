Минсельхоз предложил изменить показатели программы ввода в оборот сельхозземель
МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Минсельхоз предложил скорректировать целевые показатели госпрограммы эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса в связи с недостаточностью средств на реализацию ее целей, следует из проекта изменений на портале нормативных правовых актов.
"Минсельхозом России выработаны предложения по внесению изменений в положения раздела III Государственной программы в части определения целей Государственной программы и способов их достижения", — говорится в документе. Вступления их в силу предлагается с 1 января 2024 года. Сама программа рассчитана на период до 2030 года
Госпрограмма предполагает вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения площадью не менее 13,235 миллиона гектаров. Одна из ее целей — получение актуальных сведений о характеристиках и границах земель, включая количественные и качественные характеристики неиспользуемой пашни, планируемой к вовлечению в оборот: она предполагает создание к концу 2025 года единой федеральной карты-схемы таких земель.
Но, как поясняет министерство, сейчас недофинансирование мероприятий для установления границ участков составляет 0,68 миллиарда рублей, проведения агрохимического, эколого-токсикологического и почвенного обследований – 4,59 миллиарда, и создание в связи с этим единой карты-схемы в 83 субъектах РФ возможно при условии сохранения выделенного объема финансирования.
"В связи с отсутствием достаточного объема финансирования на реализацию мероприятия по проведению оценки состояния плодородия проектом постановления предлагается продление срока реализации указанного мероприятия до 2030 года", — говорится в документе.
Другая цель программы — сохранение в обороте сельхозугодий и повышение их качества за счет проведения мелиорации на площади не менее 6,415 миллиона гектаров. Объем финансового обеспечения оказывает значительное влияние на достижение целевых показателей госпрограммы, при этом дефицит финансирования ряда мероприятий с 2022 по 2030 год по сравнению с первоначальной редакцией программы оценивается в 186,4 миллиарда рублей, или 57,6% от предусмотренного ранее объема финансирования, отмечается также в пояснительной записке.
https://1prime.ru/Agriculture/20230811/841409560.html