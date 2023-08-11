МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Минсельхоз предложил скорректировать целевые показатели госпрограммы эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения ‎и развития мелиоративного комплекса в связи с недостаточностью средств на реализацию ее целей, следует из проекта изменений на портале нормативных правовых актов. Россия нарастила экспорт сельхозпродукции в Катар в полтора раза

"Минсельхозом России выработаны предложения по внесению изменений ‎в положения раздела III Государственной программы в части определения целей Государственной программы и способов их достижения", — говорится в документе. Вступления их в силу предлагается с 1 января 2024 года. Сама программа рассчитана на период до 2030 года

Госпрограмма предполагает вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения площадью не менее 13,235 миллиона гектаров. Одна из ее целей — получение актуальных сведений ‎о характеристиках и границах земель, включая количественные и качественные характеристики неиспользуемой пашни, планируемой к вовлечению в оборот: она предполагает создание к концу 2025 года единой федеральной карты-схемы таких земель.

Но, как поясняет министерство, сейчас недофинансирование мероприятий для установления границ участков составляет 0,68 миллиарда рублей, ‎проведения агрохимического, эколого-токсикологического и почвенного обследований – 4,59 миллиарда, и создание в связи с этим единой карты-схемы в 83 субъектах РФ возможно при условии сохранения выделенного объема финансирования. Минэнерго предложил обновить цели госпрограммы развития энергетики

"В связи с отсутствием достаточного объема финансирования на реализацию мероприятия по проведению оценки состояния плодородия проектом постановления предлагается продление срока реализации указанного мероприятия ‎до 2030 года", — говорится в документе.

Другая цель программы — сохранение в обороте сельхозугодий и повышение их качества за счет проведения мелиорации на площади не менее 6,415 миллиона гектаров. Объем финансового обеспечения оказывает значительное влияние ‎на достижение целевых показателей госпрограммы, при этом дефицит финансирования ряда мероприятий с 2022 по 2030 год по сравнению с первоначальной редакцией программы оценивается в 186,4 миллиарда рублей, ‎или 57,6% от предусмотренного ранее объема финансирования, отмечается также в пояснительной записке.