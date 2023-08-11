МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Россельхознадзор отменяет ограничения на поставки в Россию продукции двух белорусских компаний, молочной продукции ГП "Молочный гостинец" и продукции из птицы ОАО "Птицефабрика "Дружба", следует из сообщения регулятора. Канада ввела санкции против внутренних ведомств Белоруссии

"По результатам переговоров между заместителем руководителя Россельхознадзора Константином Савенковым и заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь Иваном Смильгинем возобновляются поставки в Россию молочной продукции ГП "Молочный гостинец" и продукции из птицы ОАО "Птицефабрика "Дружба", — говорится в сообщении.

Решение принято с учетом гарантий белорусской государственной ветеринарной службы, а также ранее представленных материалов о принятых корректирующих мерах, уточняет Россельхознадзор.