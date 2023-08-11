2023-08-11T20:29:17+03:00
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2023-08-11T20:29:17+03:00
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https://1prime.ru/Agriculture/20230811/841410167.html
Россельхознадзор снял ограничения на продукцию двух белорусских компаний
Сельское хозяйство
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Россельхознадзор отменяет ограничения на поставки в Россию продукции двух белорусских компаний, молочной продукции ГП "Молочный гостинец" и продукции из птицы ОАО "Птицефабрика... ПРАЙМ, 11.08.2023
сельское хозяйство, экономика, новости, россия, белоруссия, поставки, россельхознадзор
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Россельхознадзор отменяет ограничения на поставки в Россию продукции двух белорусских компаний, молочной продукции ГП "Молочный гостинец" и продукции из птицы ОАО "Птицефабрика "Дружба", следует из сообщения регулятора.
"По результатам переговоров между заместителем руководителя Россельхознадзора Константином Савенковым и заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь Иваном Смильгинем возобновляются поставки в Россию молочной продукции ГП "Молочный гостинец" и продукции из птицы ОАО "Птицефабрика "Дружба", — говорится в сообщении.
Решение принято с учетом гарантий белорусской государственной ветеринарной службы, а также ранее представленных материалов о принятых корректирующих мерах, уточняет Россельхознадзор.