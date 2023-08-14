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2023
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ИКАР повысил прогноз сбора пшеницы в России на полтора миллиона тонн
Сельское хозяйство
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Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) снова повысил оценки валового сбора России зерна и пшеницы в 2023-2024 сельскохозяйственном году (начался 1 июля) — до 139 миллионов... ПРАЙМ, 14.08.2023
сельское хозяйство, экономика, новости, россия, сельское хозяйство, пшеница, аграрное хозяйство
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) снова повысил оценки валового сбора России зерна и пшеницы в 2023-2024 сельскохозяйственном году (начался 1 июля) — до 139 миллионов тонн по зерну и до 89,5 миллиона тонн по пшенице, сообщил РИА Новости гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько.
"Сегодня повысили прогноз по пшенице до 89,5 миллиона тонн (плюс 1,5 миллиона тонн к предыдущему прогнозу — ред.), всего по зерну — до 139 миллионов тонн (плюс 2 миллиона тонн — ред.)", — сообщил Рылько, пояснив, что причиной пересмотра стала более высокая урожайность.
Предыдущие оценки валового сбора зерна, включая пшеницу, составляли 137 миллионов тонн и 88 миллионов соответственно, на 2,5 миллиона тонн и на 1,5 миллиона тонн выше предшествовавших им более ранних прогнозов.
Минсельхоз РФ оценивал урожай зерна в стране в 2023 году, с учетом новых регионов страны, в 123 миллиона тонн, из них пшеницы — 78 миллионов тонн, допуская пересмотр прогноза в сторону повышения.