МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) снова повысил оценки валового сбора России зерна и пшеницы в 2023-2024 сельскохозяйственном году (начался 1 июля) — до 139 миллионов тонн по зерну и до 89,5 миллиона тонн по пшенице, сообщил РИА Новости гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько. Пшеница и кукуруза в США растут в цене, соя торгуется с понижением

"Сегодня повысили прогноз по пшенице до 89,5 миллиона тонн (плюс 1,5 миллиона тонн к предыдущему прогнозу — ред.), всего по зерну — до 139 миллионов тонн (плюс 2 миллиона тонн — ред.)", — сообщил Рылько, пояснив, что причиной пересмотра стала более высокая урожайность.

Предыдущие оценки валового сбора зерна, включая пшеницу, составляли 137 миллионов тонн и 88 миллионов соответственно, на 2,5 миллиона тонн и на 1,5 миллиона тонн выше предшествовавших им более ранних прогнозов.

Минсельхоз РФ оценивал урожай зерна в стране в 2023 году, с учетом новых регионов страны, в 123 миллиона тонн, из них пшеницы — 78 миллионов тонн, допуская пересмотр прогноза в сторону повышения.