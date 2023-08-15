МОСКВА, 15 авг /ПРАЙМ/. Сельское хозяйство на протяжении последнего времени превратилось из "черной дыры" в высококвалифицированную отрасль, которая решает вопросы продовольственной безопасности, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Субсидии на оплату ЖКХ: кому положены и как получить в 2023 году

"У нас действительно сельское хозяйство на протяжении последнего времени превратилось из "черной дыры" в высококвалифицированную отрасль, которая решает вопросы продовольственной безопасности. Надо отметить, здесь будем объективны, коллеги, вклад министра сельского хозяйства", — отметил он в ходе выездного совещания Совета Госдумы.

Также Володин обратил внимание на более сложные условия для получения урожая в нечерноземных регионах страны.

"Мы будем предлагать обсуждать этот вопрос с правительством, с министерством сельского хозяйства. Необходимо создание подпрограммы развития Нечерноземья. Безусловно, выделение на эти цели дополнительных денежных средств и выстраивание приоритетов, в рамках которых мы с вами должны создать дополнительные возможности и условия развития таких регионов, как Тверская область", — пояснил председатель Госдумы.