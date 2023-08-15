2023-08-15T16:45:54+03:00
2023-08-15T16:45:54+03:00
2023-08-15T16:45:54+03:00
2023
https://1prime.ru/Agriculture/20230815/841460055.html
Володин отметил успехи отечественного сельского хозяйства
Сельское хозяйство
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МОСКВА, 15 авг /ПРАЙМ/. Сельское хозяйство на протяжении последнего времени превратилось из "черной дыры" в высококвалифицированную отрасль, которая решает вопросы... ПРАЙМ, 15.08.2023
сельское хозяйство, экономика, новости, россия, сельское хозяйство, отрасль
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 авг /ПРАЙМ/. Сельское хозяйство на протяжении последнего времени превратилось из "черной дыры" в высококвалифицированную отрасль, которая решает вопросы продовольственной безопасности, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"У нас действительно сельское хозяйство на протяжении последнего времени превратилось из "черной дыры" в высококвалифицированную отрасль, которая решает вопросы продовольственной безопасности. Надо отметить, здесь будем объективны, коллеги, вклад министра сельского хозяйства", — отметил он в ходе выездного совещания Совета Госдумы.
Также Володин обратил внимание на более сложные условия для получения урожая в нечерноземных регионах страны.
"Мы будем предлагать обсуждать этот вопрос с правительством, с министерством сельского хозяйства. Необходимо создание подпрограммы развития Нечерноземья. Безусловно, выделение на эти цели дополнительных денежных средств и выстраивание приоритетов, в рамках которых мы с вами должны создать дополнительные возможности и условия развития таких регионов, как Тверская область", — пояснил председатель Госдумы.