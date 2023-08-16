МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Решение производителя семян "Сингента" повысить с 1 сентября цены на свою продукцию снижает доходность аграрного бизнеса в РФ и в очередной раз указывает на важность сокращения доли импортной себестоимости в продукции РФ, прокомментировал РИА Новости управляющий партнёр селекционно-семеноводческой компании RUSEED Марк Гехт. Эксперты повышают прогнозы урожая после оценок посевных площадей Росстатом

Компания "Сингента", российская "дочка" корпорации Syngenta, одного из крупнейших в мире производителей семян и средств защиты растений (СЗР), сообщила, что из-за значительного ослабления рубля начнет с 1 сентября двухэтапное повышение цен на свою продукцию,

"На фоне нестабильной валютной ситуации крайне важно снижать долю импортной себестоимости. Текущее монопольное положение иностранных компаний на рынке семян вынуждает аграриев принимать невыгодные условия в ущерб собственной доходности", — считает Гехт.

По его мнению, стоит обратить внимание на обоснованность такого повышения цен. "Существуют сомнения, что себестоимость семян, которые иностранные компании производят в России, а также химии, которую, как они утверждают, тоже производят в России, на 100% зависит от импорта", — заметил он.

Он выразил опасения, что меры, предпринимаемые компанией по увеличению собственной выручки, будут работать "в пользу международного капитала за счет доходности аграриев".