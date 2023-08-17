МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Один из крупнейших российских агрохолдингов, Агрокомплекс имени Н.И. Ткачева, по итогам уборки урожая в текущем году собрал 2,3 миллиона зерновых колосовых и зернобобовых культур, что из-за снижения урожайности на 8% меньше, чем год назад, следует из сообщения холдинга. Посол в Анкаре назвал условия для возобновления зерновой сделки

"Предприятия Агрокомплекса им. Н.И. Ткачёва завершили жатву зерновых колосовых и зернобобовых культур с результатом 2,3 миллиона тонн, из которых 1,98 миллиона тонн — озимая пшеница", — говорится в сообщении со ссылкой на директора по растениеводству Саввы Шевеля. Годом ранее было собрано 2,5 миллиона тонн зерновых колосовых и зернобобовых культур (плюс 39% год к году), в том числе 2,2 миллиона тонн озимой пшеницы. Таким образом, валовый сбор в текущем году ниже итогов 2022 года на 8%.

"На всех территориях Юга урожайность озимых пшеницы и ячменя была получена ниже среднемноголетних значений в связи с неблагоприятными погодными условиями: количество осадков с апреля по июль превысило климатическую норму в полтора-два раза", — также говорится со ссылкой на Шевеля.

По его словам, в нынешнем году для качественного проведения полевых работ "Агрокомплекс" инвестировал в технопарк 4,5 миллиарда рублей: например, приобретен 21 комбайн, 54 тяжелых трактора, посевные комплексы, пропашные сеялки, автотранспорт.

Уборочная площадь озимой пшеницы составила 409,4 тысячи гектаров, озимого ячменя – 25,3 тысячи, гороха – 33,8 тысячи, озимого рапса – 15 тысячи гектаров. В результате проведения уборочной кампании получено 156 тысячи тонн озимого ячменя со средней урожайностью 61,7 центнера с гектара (на 15% меньше, чем годом ранее), 117 тысячи тонн гороха с урожайностью 34,7 центнера с гектара (в два с половиной раза больше, чем годом ранее), 39 тысяч тонн рапса с урожайностью 26,4 центнера с гектара (на 31% меньше, чем годом ранее).

Агрокомплекс имени Н.И. Ткачева (бренды "Агрокомплекс Выселковский", "Николаевские сыроварни", Labinsk Beef) находится в Краснодарском крае. Он объединяет 30 сельхозпредприятий и более 600 розничных магазинов, среди направлений его деятельности — животноводство, растениеводство, производство молока, мясной продукции, сахара. "Агрокомплекс" принадлежит семье экс-министра сельского хозяйства РФ Александра Ткачева.