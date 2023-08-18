МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Спрос на минеральные удобрения в мире будет расти только в странах с низкими доходами, где Россия является основным поставщиком, говорится в исследовании "Росконгресса" "Элементы роста: спрос и предложение на рынке удобрений", которое имеется в распоряжении РИА Новости. Минфин предложил установить единую ставку экспортной пошлины на удобрения

"В долгосрочной перспективе спрос на удобрения будет устойчиво расти в странах с низким уровнем дохода, так как в остальные государства их уже ввозят в достаточных объемах. В странах с высоким уровнем дохода потребление удобрений будет снижаться, так как растет эффективность их применения", – говорится в документе.

Авторы приводят данные Всемирного банка, согласно которым в 2020 году потребление удобрений в государствах с высокими и средними доходами составляло более 150 килограммов в год на гектар пашни, а в бедных странах оно было в десять раз меньше — не более 15 килограммов на гектар. При этом страны Европы и Китай принимают меры для сокращения использования минеральных удобрений с одновременным повышением их эффективности.

За последние два года потребление удобрений снизилось во всех странах из-за высоких цен. Однако процесс восстановления спроса уже начался, и больше половины его роста, по данным авторов исследования, приходится на Южную Азию и Латинскую Америку.

Увеличение спроса не приведет к росту цен на удобрения, поскольку параллельно будет расти и предложение, уверены эксперты. "Производство азотных и фосфатных удобрений в России продолжает расти, страна играет ведущую роль на перспективных рынках Азии и Латинской Америки. Расширение инфраструктуры экспорта аммиака в портах Балтики и на побережье Краснодарского края дополнительно увеличит предложение на рынке азотных удобрений и снизит цены на них", – говорится в документе.

Россия занимает второе место в мире по производству удобрений, уступая Китаю, и первое – по экспорту, поскольку в Китае высокий уровень внутреннего потребления удобрений, а их экспорт ограничен, добавляется там же.

"Главными экспортными рынками для России, судя по зеркальным данным о внешней торговле, по-прежнему остаются Бразилия и Индия, потребление в которых, по прогнозам IFA, увеличится на горизонте 5 лет на 7% и 5% соответственно", – говорится в исследовании.