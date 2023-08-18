МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. США наращивают покупку российских удобрений, несмотря на риторику Белого дома: за первый квартал текущего года их импорт удобрений из РФ достиг 596 миллионов долларов против 262 миллионов за тот же период годом ранее, говорится в исследовании "Росконгресса" "Элементы роста: спрос и предложение на рынке удобрений", которое имеется в распоряжении РИА Новости. Раскрыто, в каких странах будет расти спрос на удобрения

"Квартальный объем закупок удобрений со стороны американских компаний вырос с 262 миллионов долларов до 596 миллионов долларов, несмотря на риторику нынешней администрации Белого дома", – говорится в документе.

США входят в тройку главных экспортных рынков для российских удобрений, уступая Индии и Бразилии. Все три главных покупателя российских удобрений в начале текущего года нарастили объемы покупок.

"Наиболее бурный рост произошел на индийском направлении. Если в первом квартале 2021 года туда было отгружено удобрений на 78 миллионов долларов, то по итогам первого квартала 2023 года сумма составила почти 708 миллионов долларов", — говорится в документе.

Вместе с тем эксперты отмечают, что доля России на европейском рынке значительно снизилась за последние годы: ее место стали занимать поставщики из Алжира, Египта, Тринидада и Тобаго и США. Снижается и общий объем спроса на удобрения на этом рынке.

Будущие поставки из России, по прогнозу экспертов, будут зависеть от темпов расширения экспортных мощностей на побережье Балтийского моря и в Краснодарском крае. "Ожидается, что страна сохранит ведущие позиции на рынках Латинской Америки и в Индии, на которую приходится 15% мирового потребления удобрений и 80% в южноазиатском регионе", – говорится в исследовании.