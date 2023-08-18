МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Пошлина на экспорт пшеницы из России с 23 по 29 августа включительно вырастет до 4269,9 рубля за тонну, пошлина на вывоз ячменя — до 860,3 рубля, кукурузы — до 2495,2 рубля за тонну, следует из данных Минсельхоза. Минсельхозпрод выделил субсидии региональным аграриям на развитие отрасли

Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене 235,4 доллара за тонну, на ячмень — при цене 174,3 доллара, на кукурузу — при цене 198,1 доллара за тонну.

Пошлина на экспорт пшеницы из России с 16 по 22 августа включительно составляет 3712,8 рубля за тонну, ячменя — 439,36 рубля, кукурузы — 2175,1 рубля за тонну.

В России применяется гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Для расчета используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже, и среднеарифметический курс доллара к рублю Банка России за пять рабочих дней до даты расчета. Полученные средства направляются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя.