МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Площадь посевов хмеля в России в 2022 году выросла в 1,5 раза, до 327 гектаров, в ближайшей перспективе также ожидается рост, говорится в сообщении Минсельхоза РФ. Минсельхозпрод выделил субсидии региональным аграриям на развитие отрасли

"В последние годы в России отмечается тенденция роста площадей хмельников. По итогам прошлого года показатель увеличился в полтора раза, до 327 гектаров", — приводятся в сообщении слова замминистра сельского хозяйства РФ Андрея Разина.

"В ближайшей перспективе в ряде регионов площадь под культурой будет увеличиваться. Уже в этом году ее сев расширили аграрии Чувашской Республики, Липецкой области, Краснодарского и Алтайского краев", — сообщил замминистра. Сейчас одним из ключевых регионов по выращиванию хмеля является Чувашия.

По его словам, потребителям хмелепродуктов нужны сорта, выращиваемые не только в регионах центральной полосы и Поволжья, но и с определенными качествами, характерными для культуры при выращивании на юге. Замминистра также подчеркнул, что для устойчивого развития хмелеводства важно опираться на отечественные научные разработки. Володин отметил успехи отечественного сельского хозяйства

"Ключевым инструментом поддержки сегмента является "стимулирующая" субсидия на закладку и уход за хмельниками, а также льготное кредитование. Эти меры направлены на все стадии производства и переработки хмеля. Вместе с тем необходимо выстраивать взаимодействие между производителями и переработчиками для гарантированного сбыта хмелепродуктов", — говорится в сообщении.

Ассоциация производителей пива, солода и напитков (АПП) сообщила ранее в пятницу, что направила на рассмотрение в Минсельхоз проект подпрограммы по развитию хмелеводческой отрасли в России. В рамках программы, в частности, предлагалось значительно увеличить площади хмельников и обеспечить хозяйства саженцами: по оценке АПП, для того, чтобы к 2030 году получать стабильные урожаи хмеля в необходимом для пивоваров объеме, до 2024 года нужно увеличить площади хмельников с имеющихся 160 гектаров в Чувашии до 4000 гектаров.