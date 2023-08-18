МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Площадь посевов хмеля в России в 2022 году выросла в 1,5 раза, до 327 гектаров, в ближайшей перспективе также ожидается рост, говорится в сообщении Минсельхоза РФ.  

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"В последние годы в России отмечается тенденция роста площадей хмельников. По итогам прошлого года показатель увеличился в полтора раза, до 327 гектаров", — приводятся в сообщении слова замминистра сельского хозяйства РФ Андрея Разина.

"В ближайшей перспективе в ряде регионов площадь под культурой будет увеличиваться. Уже в этом году ее сев расширили аграрии Чувашской Республики, Липецкой области, Краснодарского и Алтайского краев", — сообщил замминистра. Сейчас одним из ключевых регионов по выращиванию хмеля является Чувашия.

По его словам, потребителям хмелепродуктов нужны сорта, выращиваемые не только в регионах центральной полосы и Поволжья, но и с определенными качествами, характерными для культуры при выращивании на юге. Замминистра также подчеркнул, что для устойчивого развития хмелеводства важно опираться на отечественные научные разработки. 

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"Ключевым инструментом поддержки сегмента является "стимулирующая" субсидия на закладку и уход за хмельниками, а также льготное кредитование. Эти меры направлены на все стадии производства и переработки хмеля. Вместе с тем необходимо выстраивать взаимодействие между производителями и переработчиками для гарантированного сбыта хмелепродуктов", — говорится в сообщении.

Ассоциация производителей пива, солода и напитков (АПП) сообщила ранее в пятницу, что направила на рассмотрение в Минсельхоз проект подпрограммы по развитию хмелеводческой отрасли в России. В рамках программы, в частности, предлагалось значительно увеличить площади хмельников и обеспечить хозяйства саженцами: по оценке АПП, для того, чтобы к 2030 году получать стабильные урожаи хмеля в необходимом для пивоваров объеме, до 2024 года нужно увеличить площади хмельников с имеющихся 160 гектаров в Чувашии до 4000 гектаров.