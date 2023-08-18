МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Субъекты РФ к 10 августа довели до сельхозпроизводителей 107,3 миллиарда рублей, что составляет 69,7% средств, предусмотренных федеральным бюджетом на господдержку агропромышленного комплекса, следует из сообщения Минсельхоза. Минсельхоз ожидает увеличение площади посевов хмеля в ближайшие годы

"Регионы довели до получателей 69,7% федеральных субсидий", — говорится в сообщении. По данным оперативного мониторинга министерства, в настоящее время темпы доведения господдержки до получателей превышают прошлогодние.

"По состоянию на 10 августа июня в субъекты Российской Федерации перечислено 153,9 миллиарда рублей. Из указанных средств регионы довели до получателей 107,3 млрд рублей", — уточняет Минсельхоз.

Лидерами среди субъектов РФ по этому показателю являются Севастополь (99,5%), Магаданская область (99,2%), Чукотский автономный округ (95,2%), Санкт-Петербург (93,5%), Ненецкий автономный округ (93,3%), Омская область (92,7%), Костромская область (91,9%), Кировская область (91,3%) и Республика Алтай (90,1%). Кроме того, министерство отмечает Ставропольский край (89,9%), Красноярский край (88,1%), Ямало-Ненецкий автономный округ (87,6%) и Республику Марий Эл (87,2%).