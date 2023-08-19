АНКАРА, 19 авг — ПРАЙМ. Анкара обсуждает с Москвой поставки российского продовольствия в нуждающиеся страны Африки, есть ряд заинтересованных в инициативе стран, сообщил РИА Новости источник, участвующий в переговорах. Турция работает над возобновлением зерновой сделки, пишут СМИ

Турция прилагает усилия с целью реализации идеи о переработке в Турции зерна из России и поставке его беднейшим странам, заявил ранее президент Реджеп Тайип Эрдоган. Турецкий лидер также ранее заявлял, что договорился с российским коллегой Владимиром Путиным о возможности отправить бесплатно российское зерно и удобрения в голодающие страны Африки. Президент РФ минувшей осенью отмечал, что Москва безвозмездно готова поставить беднейшим странам весь объем зерна, который предназначался им в рамках зерновой сделки.

"Ведутся обсуждения с нашей стороны по переработке и доставке российского продовольствия в нуждающиеся страны Африки. Мы не раз заявляли, что готовы сделать всё от нас зависящее. В обсуждениях ряд стран выразили заинтересованность в этой инициативе, выразили готовность помочь", — сказал собеседник агентства.

Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки — поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские — так и не была реализована.