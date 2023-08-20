АНКАРА, 20 авг — ПРАЙМ. Турция и ООН разрабатывают проектные предложения для возобновления зерновой сделки, технические переговоры между Москвой и Киевом могут быть проведены в Стамбуле, пишет газета Sabah со ссылкой на источники. Экспорт зерна из Украины упал после прекращения зерновой сделки, пишут СМИ

"Чтобы не спровоцировать глобальные проблемы, особенно миграционные перемещения и нестабильность, которые могут возникнуть в слаборазвитых странах, Турция совместно с ООН разрабатывает проектные предложения по введению (зернового) коридора в действие. Утверждается, что технические переговоры между Москвой и Киевом по активизации коридора могут быть проведены в Стамбуле", — пишет издание.

Газета полагает, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган — единственный, кто может решить эту проблему с помощью "дипломатии лидеров". В этой связи, отмечает издание, его встреча с Путиным, "которая состоится в конце этого месяца, имеет глобальное значение".

Турецкий телеканал A Haber ранее сообщал, что лидеры Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин могут провести личные переговоры в конце августа — начале сентября, при этом не исключен и визит Эрдогана в Россию. Дата и место планируемых переговоров президентов Турции и России пока на стадии обсуждения, турецкая сторона рассчитывает на август, заявил РИА Новости источник в администрации турецкого лидера. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в начале августа сообщил журналистам, что Путин и Эрдоган условились в ближайшие сроки точно определиться по месту и по срокам встречи. По его словам, в предстоящей повестке переговоров двух лидеров двусторонние отношения, Украина и вопрос "зерновой сделки".

ДАТЫ

Согласованной даты встречи технических делегаций Турции, ООН, России и Украины в Стамбуле по зерновой сделке нет, обсуждения идут, сообщил РИА Новости источник, участвующий в переговорном процессе.

Турция и ООН разрабатывают проектные предложения для возобновления зерновой сделки, технические переговоры между Москвой и Киевом могут пройти в Стамбуле, сообщила в воскресенье газета Sabah со ссылкой на источники.

"Всё пока на уровне предложений. Такие инициативы, предложения есть. Но пока только предложения. Конкретной согласованной даты нет", — сообщил собеседник агентства.

Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки — поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские — так и не была реализована.