2023-08-21T09:42:03+03:00
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2023
https://1prime.ru/Agriculture/20230821/841526072.html
Минсельхоз сообщил о росте производства на российских птицефабриках
Сельское хозяйство
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Птицефабрики России работают в штатном режиме, производство растет, ведется работа над обеспечением в том числе и трудовыми кадрами, прокомментировали в пресс-службе Минсельхоза... ПРАЙМ, 21.08.2023
сельское хозяйство, экономика, промышленность, новости, россия, птицефабрика, минсельхоз, производство
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Птицефабрики России работают в штатном режиме, производство растет, ведется работа над обеспечением в том числе и трудовыми кадрами, прокомментировали в пресс-службе Минсельхоза ситуацию с обеспечением птицефабрик рабочей силой.
Газета "Коммерсантъ" в понедельник написала, что один из крупнейших производителей пищевого яйца в России птицефабрика "Синявинская" предупредила ритейлеров о рисках срывов сроков отгрузок и отмены части заказов из-за дефицита штатов в 25–30%, вызванного оттоком мигрантов после ослабления курса рубля.
"Отечественные предприятия птицеводства работают в штатном режиме", — сообщили в пресс-службе Минсельхоза.
Там также напомнили, что подотрасль показывает устойчивые темпы роста: например, с января по июль производство мяса птицы выросло на 1,3%, до 3,79 миллиона тонн, яиц — на 3,5% до 22,25 миллиарда штук.
"Минсельхоз на постоянной основе осуществляет оперативный мониторинг в части обеспечения предприятий трудовыми и материально-техническими ресурсами. Совместно с отраслевым сообществом ведется скоординированная работа по осуществлению бесперебойной работы отрасли", — добавили в министерстве.