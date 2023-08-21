МОСКВА, 21 июл — ПРАЙМ. Птицефабрики России работают в штатном режиме, производство растет, ведется работа над обеспечением в том числе и трудовыми кадрами, прокомментировали в пресс-службе Минсельхоза ситуацию с обеспечением птицефабрик рабочей силой. Экспорт товаров из ближнего зарубежья в Россию вырос в полтора раза

Газета "Коммерсантъ" в понедельник написала, что один из крупнейших производителей пищевого яйца в России птицефабрика "Синявинская" предупредила ритейлеров о рисках срывов сроков отгрузок и отмены части заказов из-за дефицита штатов в 25–30%, вызванного оттоком мигрантов после ослабления курса рубля.

"Отечественные предприятия птицеводства работают в штатном режиме", — сообщили в пресс-службе Минсельхоза.

Там также напомнили, что подотрасль показывает устойчивые темпы роста: например, с января по июль производство мяса птицы выросло на 1,3%, до 3,79 миллиона тонн, яиц — на 3,5% до 22,25 миллиарда штук.

"Минсельхоз на постоянной основе осуществляет оперативный мониторинг в части обеспечения предприятий трудовыми и материально-техническими ресурсами. Совместно с отраслевым сообществом ведется скоординированная работа по осуществлению бесперебойной работы отрасли", — добавили в министерстве.