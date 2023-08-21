2023-08-21T16:50:37+03:00
2023-08-21T16:50:37+03:00
2023-08-21T16:50:37+03:00
2023
https://1prime.ru/Agriculture/20230821/841531168.html
MARS вновь понизил прогноз урожайности пшеницы, кукурузы и рапса в ЕС
Сельское хозяйство
Новости
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. В понедельник мониторинговый сервис MARS третий месяц подряд понизил средний прогноз урожайности мягкой пшеницы, кукурузы и рапса в ЕС в этом году. В сервисе сослались на частые... ПРАЙМ, 21.08.2023
сельское хозяйство, экономика, новости, ес, пшеница, кукуруза, прогноз, урожай
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. В понедельник мониторинговый сервис MARS третий месяц подряд понизил средний прогноз урожайности мягкой пшеницы, кукурузы и рапса в ЕС в этом году. В сервисе сослались на частые дожди на севере Европы и на жаркую погоду на юге европейского блока.
Согласно обновленной оценке, урожайность мягкой пшеницы составит 5,78 тонны на гектар против июльского прогноза 5,80 тонны на гектар. Прогноз урожайности кукурузы понижен до 7,45 тонны на гектар против июльского прогноза 7,53 тонны на гектар.