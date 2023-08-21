МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. В понедельник мониторинговый сервис MARS третий месяц подряд понизил средний прогноз урожайности мягкой пшеницы, кукурузы и рапса в ЕС в этом году. В сервисе сослались на частые дожди на севере Европы и на жаркую погоду на юге европейского блока. Сингапур, Индонезия и Филиппины попросили Дели об экспорте риса, пишут СМИ

Согласно обновленной оценке, урожайность мягкой пшеницы составит 5,78 тонны на гектар против июльского прогноза 5,80 тонны на гектар. Прогноз урожайности кукурузы понижен до 7,45 тонны на гектар против июльского прогноза 7,53 тонны на гектар.