МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Россельхознадзор с 22 августа из-за бурой монилиозной гнили запрещает поставки в Россию косточковых и семечковых плодов из Новой Зеландии, говорится в сообщении ведомства. Украина создала фонд для страхования перевозящих зерно судов

"С 22 августа 2023 года Россельхознадзор запрещает ввоз в Россию косточковых и семечковых плодов (коды ТН ВЭД ЕАЭС 0808, 0809): свежих яблок, груш, айвы, абрикосов, вишни, черешни, персиков, нектаринов, слив и тернов из Новой Зеландии, а также происхождением из этой страны", — говорится в сообщении.

Меры приняты по причине выявления карантинного для России и стран-членов ЕАЭС объекта – бурой монилиозной гнили: в случае заноса данной болезни экономический ущерб от потери урожая и проведения мероприятий по локализации и ликвидации очагов карантинного объекта может составить до 9 миллиардов рублей, предупреждает ведомство.

Возбудитель заболевания вызывает ожог цветков и листьев, что снижает продуктивность деревьев; зараженные плоды загнивают и мумифицируются. При этом существенным фактором является продолжительный латентный период, когда инфекция не проявляется: в таком случае зараженные плоды загнивают при хранении, транспортировке или у конечного потребителя.