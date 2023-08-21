2023-08-21T17:20:55+03:00
2023-08-21T17:20:55+03:00
2023-08-21T17:20:55+03:00
2023
https://1prime.ru/Agriculture/20230821/841531431.html
Россельхознадзор запретил поставки некоторых видов новозеландских плодов
Сельское хозяйство
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Россельхознадзор с 22 августа из-за бурой монилиозной гнили запрещает поставки в Россию косточковых и семечковых плодов из Новой Зеландии, говорится в сообщении ведомства. "С 22... ПРАЙМ, 21.08.2023
сельское хозяйство, экономика, новости, россия, новая зеландия, россельхознадзор, плоды
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Россельхознадзор с 22 августа из-за бурой монилиозной гнили запрещает поставки в Россию косточковых и семечковых плодов из Новой Зеландии, говорится в сообщении ведомства.
"С 22 августа 2023 года Россельхознадзор запрещает ввоз в Россию косточковых и семечковых плодов (коды ТН ВЭД ЕАЭС 0808, 0809): свежих яблок, груш, айвы, абрикосов, вишни, черешни, персиков, нектаринов, слив и тернов из Новой Зеландии, а также происхождением из этой страны", — говорится в сообщении.
Меры приняты по причине выявления карантинного для России и стран-членов ЕАЭС объекта – бурой монилиозной гнили: в случае заноса данной болезни экономический ущерб от потери урожая и проведения мероприятий по локализации и ликвидации очагов карантинного объекта может составить до 9 миллиардов рублей, предупреждает ведомство.
Возбудитель заболевания вызывает ожог цветков и листьев, что снижает продуктивность деревьев; зараженные плоды загнивают и мумифицируются. При этом существенным фактором является продолжительный латентный период, когда инфекция не проявляется: в таком случае зараженные плоды загнивают при хранении, транспортировке или у конечного потребителя.