МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Информация о существенном росте цен на хлеб в России не соответствует действительности, их динамика в этом году не превысит общую инфляцию, сообщили в пресс-службе Минсельхоза.

"Распространяемая информация о существенном росте цен на хлеб не имеет ничего общего с действительностью", — сообщили в пресс-службе.

В министерстве отмечают, что стоимость хлеба из пшеничной и ржано-пшеничной муки за последний год практически не изменилась ни в оптовом, ни в розничном сегменте, а на муку у производителей на данный момент цены примерно на 15% ниже, чем годом ранее.

Там подчеркнули, что текущее плавное повышение цен на зерно не окажет значимого влияния на себестоимость хлеба и хлебобулочных изделий, особенно отметив, что основная доля производственных затрат в этом сегменте приходится на другие составляющие, включая электроэнергию, логистику, компоненты оборудования.

Таким образом, "Минсельхоз России ожидает, что динамика цен на хлеб в этом году не превысит уровень общей инфляции", сообщили в пресс-службе. Там также отметили, что самообеспеченность России зерном значительно превышает внутренние потребности (185,4% по итогам 2022 года), а на фоне рекордного прошлогоднего урожая цены на продовольственную пшеницу сейчас ниже уровней на аналогичный период 2022 года.