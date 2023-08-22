МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Аналитический центр "Совэкон" повысил прогноз валового сбора пшеницы в РФ на 2023 год сразу почти на 5 миллионов тонн, до 92,1 миллиона тонн, основание пересмотра — высокая урожайность, говорится в материалах центра. Пошлины на экспорт зерновых вырастут с 23 по 29 августа

"Прогноз урожая пшеницы в России увеличен с 87,1 до 92,1 миллиона тонн, ячменя — с 18,6 до 20,9 миллиона тонн, кукурузы — с 14,6 до 14,8 миллиона тонн. Общий урожай зерновых и зернобобовых оценивается в 142,2 миллиона тонн по сравнению с 133,1 миллиона", — говорится в отчете.

Прогнозы урожая пшеницы и ячменя были значительно повышены благодаря почти рекордным показателям урожайности в центральном регионе, дополнительным фактором является урожайность в Поволжье, которая оказалась выше первоначальных оценок аналитиков: прогноз урожая пшеницы в центральном регионе повышен на 2,2 миллиона тонн, до 21,1 миллиона тонн, а в Поволжье — на 2,1 миллиона тонн, до 17,8 миллиона тонн.

Эксперты отмечают, что погодные условия в июле и начале августа значительно улучшились, в основном для яровой пшеницы, на долю которой приходится около трети всего урожая: таким образом, в связи с выпадением осадков в более ранние сроки, также повышена оценка урожайности для регионов Сибири и Урала.

Минсельхоз оценивал урожай зерна в РФ в 2023 году в 123 миллиона тонн, из них пшеницы — 78 миллионов тонн, допуская пересмотр прогноза в сторону повышения, а экспортный потенциал по зерну в текущем сельхозгоду (с 1 июля 2023 года по 30 июня 2024 года) — в 55 миллионов тонн.