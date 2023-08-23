МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Успех дальнейшего развития российского АПК будет в решающей степени зависеть от внедрения цифровых технологий — в этом случае к 2030 году цифровизация могла бы обеспечить повышение производительности труда в сельском хозяйстве РФ на 15,6%, говорится в исследовании консалтинговой компании "Яков и партнеры". Россия исполняет обязательства по экспорту товаров АПК, заявили в МИД

"К 2030 году цифровизация могла бы обеспечить повышение производительности труда в сельском хозяйстве РФ на 15,6% (накопленным итогом). Успех дальнейшего развития российского АПК будет в решающей степени зависеть от результатов мероприятий по внедрению цифровых технологий", — говорится в исследовании. В целом, как показывает международный опыт, успехи лучших мировых сельхозпроизводителей неразрывно связаны с цифровизацией.

Исследование показало, что внедрение цифровых технологий в АПК РФ существенно уступает ведущим странам, но по показателям развития инфраструктуры есть относительный паритет. Но если сохранятся ограниченный охват мероприятий по цифровизации, нехватка специалистов по цифровым технологиям в АПК, а государство будет прежде всего внедрять цифровые инструменты, а не помогать аграриям развивать производство, пишут эксперты, РФ не сможет полноценно реализовать потенциал.

В связи с этим эксперты определили до 2030 года два сценария развития: в рамках консервативного крупные агрохолдинги РФ сохраняют низкий уровень проникновения цифровых технологий, государство продолжает уделять первостепенное внимание внедрению инструментов контроля, в результате чего РФ в рейтинге стран по цифровизации АПК останется на прежнем месте.

В рамках сценария быстрого перехода создается платформа для обработки и хранения данных, формируется единый анонимный банк данных и развиваются сопутствующие государственные сервисы: это позволит РФ обогнать, например, Францию. Сейчас уровень цифровизации АПК РФ, по оценке компании, выше, чем в Индии и Китае, но в 1,7 раза отстает от Франции, вдвое и больше — от Бразилии и Германии. В первой тройке рейтинга — США, Австралия и Канада.

"По нашей оценке, к 2030 году цифровизация позволит увеличить объемы производства на 3–5% (в зависимости от типа предприятия), снизить себестоимость на величину от 5% до 20% и обеспечить прирост годовой выручки как минимум на 800 миллиардов рублей. Но для этого необходимо пересмотреть подходы участников отрасли к внедрению цифровых инструментов: нужно сосредоточить внимание на тех решениях, которые будут давать синергетический эффект на всех этапах цепочки создания стоимости", – заключил директор компании Олег Шендерюк.