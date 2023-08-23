ВАРШАВА, 23 авг — ПРАЙМ. Польша экспортировала рекордные для страны 11,7 миллиона тонн зерна, сообщил информационному агентству PAP заместитель руководителя Национального центра поддержки сельского хозяйства Марчин Вроньский. Польша готова к одностороннему запрету ввоза украинского зерна

"В сезоне 2022/2023 Польша экспортировала рекордные 11,7 миллионов тонн зерна, что на 46% больше, чем в предыдущем году. Это позволило подготовить склады для хранения урожая этого года", — сказал Вроньский.

По данным Национального центра поддержки сельского хозяйства, экспортеры размещали зерно в основном на рынке ЕС, где было реализовано 65% зерна, преимущественно оно отправлялось в такие страны как Германия (4,4 миллионов тонн) и Нидерланды (1,3 миллионов тонн). 35% зерна было экспортировано в страны, не входящие в Е, в частности, в Нигерию (1,1 миллионов тонн) и ЮАР (0,6 миллионов тонн).

Также было отмечено, что "более 6,6 миллионов тонн экспортированного зерна в сезоне 2022/2023 покинуло страну через морские порты". "Экспорт зерновых по этому маршруту составил на 3,9 миллиона тонн больше, чем в сезоне 2021/2022", — отметил Вроньский.