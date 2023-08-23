БРАТИСЛАВА, 23 авг — ПРАЙМ. Правительство Словакии в ходе заседания в среду одобрило направление более 15,7 миллионов евро аграриям, пострадавшим из-за импорта украинского зерна, следует из материалов на официальном сайте кабмина. Польша готова к одностороннему запрету ввоза украинского зерна

Ранее министерство сельского хозяйства Словакии предложило разделить между аграриями, которые занимаются производством пшеницы, выделенную Европейской комиссией помощь в размере 5,24 миллиона евро и дополнительную государственную финансовую помощь в размере 10,48 миллиона евро.

Члены правительства в среду, рассмотрев данное предложение, одобрили его.

В июне глава словацкого министерства сельского хозяйства Йозеф Биреш заявлял, что суммы в 5,24 миллиона евро, которая определена Еврокомиссией для поддержки словацких аграриев, недостаточно для этой цели. Он говорил, что будет проблематично разделить средства так, чтобы они хоть как-то помогли аграриям.

Европейский союз в начале июня продлил до 15 сентября ограничения на ввоз сельхозпродукции с Украины в ряд стран союза. Сообщалось, что, согласно решению, свободное хождение такой продукции разрешается в государствах-членах ЕС, за исключением Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии. Речь идет о пшенице, кукурузе, рапсовых семенах и семенах подсолнечника. МВФ не засчитает Украине выполнение "структурного маяка", заявили в Раде

Словакия выступала за продление этого запрета. По данным главы министерства сельского хозяйства, бесконтрольный импорт украинского зерна, бесспорно, повредил бы словацким аграриям.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также заявлял, что запрет на импорт украинских сельхозпродуктов в пограничные с Украиной страны Европы с середины сентября должен быть продлен.

В начале мая еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский сообщал, что 100 миллионов евро будет распределено между пятью странами, которые заявляли о проблемах из-за наплыва продукции с Украины. Самый маленький размер компенсации в 5,24 миллиона евро был определен для Словакии, самый большой — порядка 40 миллионов евро — для Польши.

В конце марта премьер-министры ряда стран ЕС обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины. В письме премьер-министров Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии отмечалось, что "проблемы связаны со значительным увеличением поставок украинской продукции на рынки стран-членов ЕС, особенно граничащих с Украиной или находящихся рядом с ней", в частности, "произошел беспрецедентный рост импорта зерновых, масличных культур, яиц, птицы, сахара, яблочного сока, ягод, яблок, муки, меда и макаронных изделий". ЕК приняла меры по устранению логистических трудностей, связанных с отдельными зерновыми культурами с Украины, в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии. Они вступили в силу 2 мая. Параллельно Болгария, Венгрия, Польша и Словакия обязались отменить свои односторонние меры в отношении пшеницы, кукурузы, рапса, семян подсолнечника и любых других продуктов, поступающих с Украины.