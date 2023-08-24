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Страны БРИКС намерены укреплять сотрудничество в сельском хозяйстве
Сельское хозяйство
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Страны БРИКС привержены укреплению сотрудничества в сельскохозяйственной сфере для усиления продовольственной безопасности как в рамках объединения, так и во всем мире, говорится... ПРАЙМ, 24.08.2023
сельское хозяйство, экономика, мировая экономика, новости, брикс, сельское хозяйство, продбезопасность
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ЙОХАННЕСБУРГ, 24 авг — ПРАЙМ. Страны БРИКС привержены укреплению сотрудничества в сельскохозяйственной сфере для усиления продовольственной безопасности как в рамках объединения, так и во всем мире, говорится в декларации, принятой по итогам саммита в Йоханнесбурге.
"Признавая, что страны БРИКС производят треть мирового продовольствия, мы подтверждаем нашу приверженность укреплению сотрудничества в области сельского хозяйства и развитию устойчивого сельского хозяйства стран БРИКС для повышения продовольственной безопасности как в рамках БРИКС, так и во всем мире", — говорится в заявлении.
Саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге 22-24 августа, на нем присутствуют лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию представляет глава МИД Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин участвует в саммите в режиме видеоконференции.
По итогам саммита в Йоханнесбурге в БРИКС официально приглашены ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Аргентина, Египет и Эфиопия, полноценное членство новых стран начнется с 1 января 2024 года.