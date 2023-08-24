ЙОХАННЕСБУРГ, 24 авг — ПРАЙМ. Страны БРИКС привержены укреплению сотрудничества в сельскохозяйственной сфере для усиления продовольственной безопасности как в рамках объединения, так и во всем мире, говорится в декларации, принятой по итогам саммита в Йоханнесбурге. Вопрос о единой расчетной валюте БРИКС является сложным, заявил Путин

"Признавая, что страны БРИКС производят треть мирового продовольствия, мы подтверждаем нашу приверженность укреплению сотрудничества в области сельского хозяйства и развитию устойчивого сельского хозяйства стран БРИКС для повышения продовольственной безопасности как в рамках БРИКС, так и во всем мире", — говорится в заявлении.

Саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге 22-24 августа, на нем присутствуют лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию представляет глава МИД Сергей Лавров. Президент России Владимир Путин участвует в саммите в режиме видеоконференции.

По итогам саммита в Йоханнесбурге в БРИКС официально приглашены ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Аргентина, Египет и Эфиопия, полноценное членство новых стран начнется с 1 января 2024 года.