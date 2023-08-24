МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Россия, являясь надежным поставщиком, оказывает помощь с зерном странам Африки, невзирая на препятствия, которые чинятся другими странами, заявил президент России Владимир Путин. Вопрос о единой расчетной валюте БРИКС является сложным, заявил Путин

"Наши африканские друзья могут быть уверены, что Россия всегда останется надежным поставщиком сельхозтоваров, продолжив поддерживать наиболее нуждающиеся государства", — сказал Путин на заседании БРИКС.

Он отметил, что в настоящее время эта работа ведется вопреки препятствиям, которые устраивают другие страны в отношении России, невзирая на введенные в отношении российского экспорта незаконные санкции, серьезно усложняющие транспортную логистику, страхование и проведение платежей.

"Особое внимание наша страна уделяет вопросам, касающимся обеспечения африканских государств и мировых рынков в целом продовольствием и удобрением. Иными словами, используем все имеющиеся у нас возможности для того, чтобы внести свой вклад в глобальные усилия по борьбе с голодом, не допустить продовольственного кризиса", — сказал Путин на заседании лидеров "пятерки" в формате БРИКС плюс.

"Со своей стороны Россия искренне заинтересована в дальнейшем углублении многоплановых связей с африканским континентом, и будем эти связи активно продвигать на деле. Реализовывать новые совместные проекты в самых разных областях", — сказал лидер страны, выступая на саммите БРИКС по видеосвязи.

Саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге 22-24 августа, на нем присутствуют лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию представляет глава МИД Сергей Лавров. Путин участвует в саммите в режиме видеоконференции.