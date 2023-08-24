Путин: Россия, невзирая на препятствия других стран, помогает Арфике с зерном
МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Россия, являясь надежным поставщиком, оказывает помощь с зерном странам Африки, невзирая на препятствия, которые чинятся другими странами, заявил президент России Владимир Путин.
"Наши африканские друзья могут быть уверены, что Россия всегда останется надежным поставщиком сельхозтоваров, продолжив поддерживать наиболее нуждающиеся государства", — сказал Путин на заседании БРИКС.
Он отметил, что в настоящее время эта работа ведется вопреки препятствиям, которые устраивают другие страны в отношении России, невзирая на введенные в отношении российского экспорта незаконные санкции, серьезно усложняющие транспортную логистику, страхование и проведение платежей.
"Особое внимание наша страна уделяет вопросам, касающимся обеспечения африканских государств и мировых рынков в целом продовольствием и удобрением. Иными словами, используем все имеющиеся у нас возможности для того, чтобы внести свой вклад в глобальные усилия по борьбе с голодом, не допустить продовольственного кризиса", — сказал Путин на заседании лидеров "пятерки" в формате БРИКС плюс.
"Со своей стороны Россия искренне заинтересована в дальнейшем углублении многоплановых связей с африканским континентом, и будем эти связи активно продвигать на деле. Реализовывать новые совместные проекты в самых разных областях", — сказал лидер страны, выступая на саммите БРИКС по видеосвязи.
Саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге 22-24 августа, на нем присутствуют лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР, Россию представляет глава МИД Сергей Лавров. Путин участвует в саммите в режиме видеоконференции.
https://1prime.ru/Agriculture/20230824/841561073.html