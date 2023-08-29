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https://1prime.ru/Agriculture/20230829/841594659.html
В Польше призвали Евросоюз пересмотреть аграрную политику
Сельское хозяйство
Новости
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Европейскому союзу следует пересмотретьсвою внутреннюю сельскохозяйственную политику, если думает о членстве Украины в блоке, заявила государственный секретарь министерства... ПРАЙМ, 29.08.2023
сельское хозяйство, экономика, новости, польша, ес, продовольственный кризис, украина
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Европейскому союзу следует пересмотретьсвою внутреннюю сельскохозяйственную политику, если думает о членстве Украины в блоке, заявила государственный секретарь министерства развития и региональной политики Польши Ядвига Эмилевич.
"Если вы серьезно обдумываете вопрос членства Украины, мы определенно должны пересмотреть нашу внутреннюю сельскохозяйственную политику", — заявила она в интервью газете Financial Times.
Эмилевич добавила, что Польша хочет, чтобы ЕС согласовал новые субсидии в размере около 30 евро за тонну украинского зерна, которое транзитом идет через Польшу, Венгрию, Словакию, Румынию и Болгарию на пути в Африку и другие пункты назначения за пределами Евросоюза. По ее мнению, учитывая более высокие затраты на транспортировку зерна по железной дороге или автомобильным транспортом, чем по морю, "необходимы дополнительные денежные средства".
Как отмечает издание, запрос Польши, скорее всего, встретит жесткое сопротивление в Брюсселе, особенно со стороны стран ЕС, которые не граничат с Украиной и обвиняют Варшаву в двойных стандартах.