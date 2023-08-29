МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Европейскому союзу следует пересмотретьсвою внутреннюю сельскохозяйственную политику, если думает о членстве Украины в блоке, заявила государственный секретарь министерства развития и региональной политики Польши Ядвига Эмилевич. Газета Myśl Polska рассказала, как ненависть к России изменила Польшу

"Если вы серьезно обдумываете вопрос членства Украины, мы определенно должны пересмотреть нашу внутреннюю сельскохозяйственную политику", — заявила она в интервью газете Financial Times.

Эмилевич добавила, что Польша хочет, чтобы ЕС согласовал новые субсидии в размере около 30 евро за тонну украинского зерна, которое транзитом идет через Польшу, Венгрию, Словакию, Румынию и Болгарию на пути в Африку и другие пункты назначения за пределами Евросоюза. По ее мнению, учитывая более высокие затраты на транспортировку зерна по железной дороге или автомобильным транспортом, чем по морю, "необходимы дополнительные денежные средства".

Как отмечает издание, запрос Польши, скорее всего, встретит жесткое сопротивление в Брюсселе, особенно со стороны стран ЕС, которые не граничат с Украиной и обвиняют Варшаву в двойных стандартах.