МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Валовый сбор зерна в России составил уже более 105 миллионов тонн, стартовал и озимый сев — уже засеяно 1,7 миллиона гектаров, сообщил Минсельхоз. Несколько стран ЕС выразили поддержку переговорам по "зерновой сделке"

Министерство указывает, что ход сезонных полевых работ, вопросы обеспечения аграриев материально-техническими ресурсами и средствами государственной поддержки обсуждались на заседании оперативного штаба под руководством министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева.

"По словам главы Минсельхоза, в целом по стране уборка зерна перешла экватор, намолочено свыше 105 миллионов тонн. По графику идет уборка и других культур – в том числе рапса, картофеля, сахарной свеклы и овощей", — говорится в сообщении.

Озимый сев стартовал в 43 регионах: на данный момент засеяно 1,7 миллиона гектаров, всего в этом году планируется выйти на показатель в 20 миллионов.

Министр отметил необходимость принятия исчерпывающих мер для завершения сбора зерновых в оптимальные агротехнические сроки и контроля озимого сева. Кроме того, важно обеспечивать оперативное доведение средств господдержки аграриям, добавил он: на данный момент показатель по стране уже достиг 80%, выше прошлогоднего уровня на аналогичную дату.

Россия в 2022 году обновила рекорд валового сбора зерна: всего было собрано 157,676 миллиона тонн, на 29,9% больше по сравнению с 2021 годом, в том числе пшеницы — 104,237 миллиона тонн, на 37% больше. Урожай зерна в РФ в 2023 году, с учетом новых регионов страны, Минсельхоз прогнозировал в 123 миллиона тонн, из них пшеницы — 78 миллионов тонн, допуская пересмотр прогноза в сторону повышения.