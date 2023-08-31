МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Правительство России на заседании в четверг обсудит наделение Минсельхоза и Россельхознадзора новыми полномочиями в области контроля за виноградными насаждениями, в частности по их инвентаризации, сообщает пресс-служба кабмина. Правительство скорректировало госпрограмму рыбохозяйственного комплекса

Планируется внести изменения в положения о Министерстве сельского хозяйства РФ и Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору. "Проектом постановления за Минсельхозом России закрепляется утверждение порядка проведения инвентаризации виноградных насаждений, порядка ведения паспорта виноградного насаждения. За Россельхознадзором — проведение инвентаризации виноградных насаждений", — говорится в сообщении.

Кроме того, планируется обсудить законопроект о развитии портовых мощностей для перевалки некоторых видов удобрений.

В июне президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на совершенствование правового регулирования в сфере виноградарства и виноделия в России.

В частности за Россельхознадзором с 1 марта 2024 года закрепляются полномочия по проведению инвентаризации виноградных насаждений с периодичностью не реже одного раза в два года в отношении каждого насаждения. Порядок такой инвентаризации установит Минсельхоз. Министерство также будет устанавливать не только дополнительные технологические приемы и операции, но и технологические средства, разрешенные к применению при производстве винодельческой продукции на территории РФ.

Субъекты виноградарства и виноделия должны будут направлять паспорта виноградных насаждений в Федеральную саморегулируемую организацию виноградарей и виноделов России независимо от членства в ней, а также уведомлять ее о вносимых в них изменениях. Одновременно устанавливается возможность использования системы ГЛОНАСС для определения местонахождения виноградного насаждения. Закон вступает в силу с 1 сентября 2023 года за исключением норм, для которых установлен иной срок.