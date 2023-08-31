МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Производство продукции сельского хозяйства в России в июле 2023 года снизилось на 3,2% по сравнению с июлем прошлого года, следует из доклада Росстата. Банки приостановили выдачу новых кредитов по программе "Сельская ипотека"

В июле 2022 года объем выпуска вырос на 7,7% в годовом выражении.

Объем производства сельхозпродукции в июле в действующих ценах, по предварительной оценке, составил 814,9 миллиарда рублей (в июне — 504,3 миллиарда рублей), за январь-июль 2023 года — 3,224 триллиона рублей. В 2022 году производство продукции сельского хозяйства выросло на 10,2% по сравнению с предыдущим годом.

"На 1 августа 2023 года, по расчетам, зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы) в сельскохозяйственных организациях обмолочены на площади 7,3 миллиона гектаров (на 1,3% больше, чем к этому времени год назад), что составляет 25,5% их посевов. Зерна намолочено 30 миллионов тонн (в первоначально оприходованном весе), что на 9,4% меньше, чем на соответствующую дату 2022 года, в том числе пшеницы — 24,9 миллиона тонн (на 13,1% меньше)", — сообщает статведомство.

Во всех видах хозяйств России поголовье крупного рогатого скота на конец июля составляло 18,2 миллиона голов (минус 1,2% по сравнению с показателем на конец июля прошлого года), из него коров — 7,8 миллиона голов (на 0,9% меньше). Поголовье свиней выросло на 2,9% — до 28,9 миллиона, овец и коз — снизилось на 1%, до 23 миллионов. В структуре поголовья на хозяйства населения приходилось 38,8% крупного рогатого скота, 7% свиней, 43,3% овец и коз (на конец июля 2022 года — 39,4%, 7,9% и 43,9% соответственно).

Производство скота и птицы на убой в июле в хозяйствах всех категорий выросло на 2,2% в годовом выражении — до 1,3 миллиона тонн (в живом весе), производство молока увеличилось на 1,4%, до 3,3 миллиона тонн, а производство яиц по сравнению с июлем прошлого года стало выше на 2%, составив 4,2 миллиарда штук.