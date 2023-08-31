2023-08-31T12:37:12+03:00
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2023
https://1prime.ru/Agriculture/20230831/841621864.html
В Кремле назвали безосновательными обвинения России в голоде в Африке
Сельское хозяйство
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Украина безосновательно обвиняет Россию в голоде на африканском континенте безосновательны и ошибочны, они преднамеренно искажают правду, заявил журналистам официальный... ПРАЙМ, 31.08.2023
сельское хозяйство, экономика, новости, россия, украина, африка, продовольственный кризис
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Украина безосновательно обвиняет Россию в голоде на африканском континенте безосновательны и ошибочны, они преднамеренно искажают правду, заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Они абсолютно безосновательны, они ошибочны. Это преднамеренное искажение реальности, я имею в виду в том плане, что дефицит зерновых, дефицит продуктов питания на африканском континенте как-то связан с нашей страной, это не так, наоборот", — сказал он.
Пресс-секретарь президента России подчеркнул, что страна заняла ответственную позицию по экспорту агропродукции в регион, напомнив об инициативе безвозмездных поставок российского зерна беднейшим странам.
Песков добавил, что Москва готова возобновить действие зерновой сделки после выполнения всех выдвинутых ранее условий.