МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Украина безосновательно обвиняет Россию в голоде на африканском континенте безосновательны и ошибочны, они преднамеренно искажают правду, заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. В Британии поставили крест на самом заветном желании Украины

"Они абсолютно безосновательны, они ошибочны. Это преднамеренное искажение реальности, я имею в виду в том плане, что дефицит зерновых, дефицит продуктов питания на африканском континенте как-то связан с нашей страной, это не так, наоборот", — сказал он.

Пресс-секретарь президента России подчеркнул, что страна заняла ответственную позицию по экспорту агропродукции в регион, напомнив об инициативе безвозмездных поставок российского зерна беднейшим странам.

Песков добавил, что Москва готова возобновить действие зерновой сделки после выполнения всех выдвинутых ранее условий.