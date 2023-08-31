Еврокомиссар: нужно продлить ограничения на ввоз сельхозпродукции Украины в ЕС
БРЮССЕЛЬ, 31 авг — ПРАЙМ. Еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства Януш Войцеховский сказал, что, по его мнению, нужно продлить действующие до 15 сентября ограничения на ввоз в пять граничащих с Украиной стран Евросоюза украинской сельхозпродукции до конца года. При этом отмечается, что решение на уровне Еврокомиссии еще не принято, дискуссия по этому вопросу продолжается.
"Единственное решение тут — финансовая поддержка [со стороны Евросоюза] транзита украинского зерна в морские порты стран ЕС для реэкспорта, а также продление ограничений до конца года, в противном случае мы снова столкнемся после 15 сентября с кризисом в пяти приграничных странах", — сказал он.
Войцеховский также с уверенностью сообщил, что введенные ограничения выполняют свое предназначение, так как прямой импорт в пять приграничных стран прекратился.
Представитель Еврокомиссии заявил, что ЕС имеет возможность помогать Украине вывозить порядка 4 миллионов тонн зерна в месяц, однако сейчас всего 2-3% украинской сельхозпродукции впоследствии попадает из ЕС в третьи страны.
Евросоюз в начале лета продлил ограничения на ввоз сельхозпродукции с Украины в ряд стран союза до 15 сентября. Было указано, что, в соответствии с принятым решением, свободное хождение такой продукции разрешается в государствах-членах ЕС, за исключением Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии. Речь идет о пшенице, кукурузе, рапсовых семенах и семенах подсолнечника.
Пострадавшие от украинских товаров европейские страны неоднократно призывали продлить действие ограничений после 15 сентября.
В начале мая еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский сообщал, что 100 миллионов евро будет распределено между пятью странами, которые заявляли о проблемах из-за увеличения объема продукции с Украины.
Весной премьер-министры ряда стран Евросоюза призвали главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен вмешаться в кризис, начавшийся из-за наплыва украинского зерна. В письме премьер-министров Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии было сказано, что из-за заметного увеличения поставок украинской продукции произошел значительный рост импорта зерновых, масличных культур, яиц, птицы и нескольких других наименований продуктов.
Европейская комиссия сообщила, что приняла меры по импорту отдельных зерновых культур с Украины. Меры нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии. Они вступили в силу 2 мая. Параллельно Болгария, Венгрия, Польша и Словакия обязались отменить свои односторонние меры в отношении пшеницы, кукурузы, рапса, семян подсолнечника и любых других продуктов, поступающих с Украины. Также была создана координационная платформа для решения ситуации с вывозом украинской сельхозпродукции, инициатором которой была Урсула фон дер Ляйен.
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