БРЮССЕЛЬ, 31 авг — ПРАЙМ. Еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства Януш Войцеховский сказал, что, по его мнению, нужно продлить действующие до 15 сентября ограничения на ввоз в пять граничащих с Украиной стран Евросоюза украинской сельхозпродукции до конца года. При этом отмечается, что решение на уровне Еврокомиссии еще не принято, дискуссия по этому вопросу продолжается. Медведев прокомментировал падение численности населения на Украине

"Единственное решение тут — финансовая поддержка [со стороны Евросоюза] транзита украинского зерна в морские порты стран ЕС для реэкспорта, а также продление ограничений до конца года, в противном случае мы снова столкнемся после 15 сентября с кризисом в пяти приграничных странах", — сказал он.

Войцеховский также с уверенностью сообщил, что введенные ограничения выполняют свое предназначение, так как прямой импорт в пять приграничных стран прекратился.

Представитель Еврокомиссии заявил, что ЕС имеет возможность помогать Украине вывозить порядка 4 миллионов тонн зерна в месяц, однако сейчас всего 2-3% украинской сельхозпродукции впоследствии попадает из ЕС в третьи страны.

Евросоюз в начале лета продлил ограничения на ввоз сельхозпродукции с Украины в ряд стран союза до 15 сентября. Было указано, что, в соответствии с принятым решением, свободное хождение такой продукции разрешается в государствах-членах ЕС, за исключением Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии. Речь идет о пшенице, кукурузе, рапсовых семенах и семенах подсолнечника.

Пострадавшие от украинских товаров европейские страны неоднократно призывали продлить действие ограничений после 15 сентября.

В начале мая еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский сообщал, что 100 миллионов евро будет распределено между пятью странами, которые заявляли о проблемах из-за увеличения объема продукции с Украины.

Весной премьер-министры ряда стран Евросоюза призвали главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен вмешаться в кризис, начавшийся из-за наплыва украинского зерна. В письме премьер-министров Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии было сказано, что из-за заметного увеличения поставок украинской продукции произошел значительный рост импорта зерновых, масличных культур, яиц, птицы и нескольких других наименований продуктов.

Европейская комиссия сообщила, что приняла меры по импорту отдельных зерновых культур с Украины. Меры нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии. Они вступили в силу 2 мая. Параллельно Болгария, Венгрия, Польша и Словакия обязались отменить свои односторонние меры в отношении пшеницы, кукурузы, рапса, семян подсолнечника и любых других продуктов, поступающих с Украины. Также была создана координационная платформа для решения ситуации с вывозом украинской сельхозпродукции, инициатором которой была Урсула фон дер Ляйен.