МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Российские рыбаки с начала года выловили 3,74 миллиона тонн водных биологических ресурсов, на 12,4% выше уровня на ту же дату в прошлом году, говорится в сообщении Росрыболовства. Россия выигрывает в споре Китая и Японии из-за рыбы с Фукусимы

"По данным отраслевой системы мониторинга Росрыболовства, к 31 августа 2023 года общий объем добычи водных биоресурсов всеми российскими пользователями составил 3,74 миллиона тонн, что на 12,4% больше уровня аналогичного периода прошлого года", — говорится в сообщении.

В том числе в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне объем добычи увеличился на 17,2% и достиг 2,8 миллиона тонн: на промысле минтая добыто свыше 1,5 миллиона тонн, вылов сельди составил 263,4 тысячи тонн, камбалы — 56,4 тысячи, объем добычи трески составил 89,9 тысячи тонн, лососей — 559,5 тысячи.

В Северном рыбохозяйственном бассейне рыбаки выловили 335,8 тысячи тонн, в том числе трески – 201,2 тысячи, пикши – 55,7 тысячи, мойвы – 23 тысячи тонн. В Западном рыбохозяйственном бассейне объем добычи вырос на 9,3% и достиг 57,2 тысячи тонн: на промысле шпрота вылов составил 32 тысячи тонн, балтийской сельди – 19 тысячи.

В Волжско-Каспийском рыбохозяйственном бассейне рыбаки добыли 57,4 тысячи тонн, на 15,6% больше показателя января-августа прошлого года, в том числе кильки – 24,8 тысячи. В Азово-Черноморском рыбохозяйственном бассейне вылов составил 27,9 тысячи тонн, в том числе 8,5 тысячи тонн хамсы.

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский рыбопромысловый флот освоил 379 тысячи тонн — почти на 8% выше уровня соответствующего периода 2022 года.