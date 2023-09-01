МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Закон об обязательной идентификации животных средствами маркировки вступает в силу в РФ с 1 сентября, предельный срок установлен в зависимости от вида и количества животных, а также от формы хозяйства — с 1 сентября 2024 года до 1 сентября 2029 года.

Согласно подписанному в апреле постановлению кабмина РФ, маркировка сельскохозяйственных животных станет обязательной с 1 марта 2024 года. Она осуществляется с присвоением животному или группе животных уникального буквенно-цифрового номера, который действителен в течение всей жизни животного. Повторный учет не допускается. Само маркирование осуществляется владельцами за свой счет — самостоятельно или посредством привлечения иных лиц,

Одним из инициаторов изменений в законодательстве, касающихся идентификации, стал Россельхознадзор: ведомство неоднократно подчеркивало, что идентификация животных – важнейший и базовый элемент в системе контроля за эпизоотической ситуацией. Служба является оператором специально созданного для этой задачи компонента ФГИС "Ветис"-"Хорриот".

Крупный рогатый скот (КРС), а также лошади, ослы, мулы подлежат индивидуальной маркировке не позднее 1 сентября 2024 года (КРС в личных подсобных хозяйствах (ЛПХ) — также до этой даты, остальные — до 1 марта 2025 года). Индивидуальная маркировка верблюдов — не позднее 1 сентября 2025 года, для содержащихся в ЛПХ — не позднее 1 сентября 2026 года.

Групповому маркированию и учету до 1 сентября 2024 года подлежат свиньи, не позднее 1 сентября 2025 года — пчелы, не позднее 1 сентября 2026 года — мелкий рогатый скот; домашняя птица должна быть учтена таким образом не позднее 1 сентября 2024 года (индивидуальный учет возможен по желанию владельца животного, сроки для ЛПХ те же, за исключением птицы).

Олени подлежат групповому маркированию и учету не позднее 1 сентября 2025 года (в ЛПХ — до 1 сентября 2026 года), тот же срок маркировки — для кроликов (индивидуальный учет — для племенных животных по желанию владельца). Для рыбы и иных объектов аквакультурного происхождения групповое маркирование и учет вводятся не позднее 1 марта 2026 года. Служебные животные подлежат маркировке до 1 марта 2026 года.

По данным Россельхознадзора, на 30 августа 2023 года во ФГИС "Ветис" в рамках такого учета загружены данные о 4,5 миллионов животных: большую часть, около 3 миллионов, составляет крупный рогатый скот, свыше 985 тысяч – мелкий рогатый скот, почти 51 тысячу – лошади. Кроме того, в компонент "Хорриот" внесена информация о 10 тысячах служебных собак. В рамках группового учета охвачено более 433 миллиона животных: рыбы (214 миллиона), домашние птицы (203 миллиона), свиньи (8,5 миллионов) и пчелы (4 миллиона).