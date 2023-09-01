МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Правила локализации производства семян сельскохозяйственных растений на территории РФ вступают в силу с 1 сентября. Правительство продлило запрет на вывоз семян рапса

Теперь иностранные производители семян смогут работать в РФ как участники совместных предприятий — с долей не выше 49% и при условии полной локализации производственного процесса и передачи оригинальных линий семян. Такой подход позволит значительно снизить риск утраты компетенций в селекции и семеноводстве ключевых сельхозкультур, а также преодолеть технологическую зависимость от импорта в этой области, сообщал ранее Минсельхоз.

В конце июня кабмин утвердил список семян сельхозкультур из недружественных стран, ввоз которых может быть ограничен с 1 октября по 31 декабря 2023 года: в него попали семена картофеля, пшеницы и меслина, ржи, ячменя, кукурузы, соевых бобов, рапса, подсолнечника и сахарной свеклы.

Мнения аграрной отрасли насчет новых правил разделились: с одной стороны, это дает стимул отечественным производителям семян, которые, хотя и не сразу, смогут обеспечить требуемые качество и количество продукции, с другой — несет риски снижения урожайности и роста себестоимости производства, поскольку предлагаемые условия могут оказаться невыполнимыми.

"На сегодняшний момент вопрос обеспечения посадочным материалом стоит очень остро. Именно тепличная отрасль, рынок кукурузы и сахарной свеклы очень сильно зависят от иностранных производителей семян. Мы давно должны были повернуться лицом к своим селекционерам и дать им возможность внедрять и разрабатывать сорта", — считает руководитель направления "растениеводство" ГК "Интерагро" Наталья Давыденко.

Но ждать мгновенных результатов не стоит даже в течение трех сезонов, поэтому нужно выработать политику господдержки отечественных селекционеров, добавила она: например, нужны сооружения закрытого грунта для ускорения процесса проведения чистых линий для скрещивания, для семеноводства обязательно нужны заводы по очистке семян, а такое дорогостоящее оборудование в РФ не производится.

Согласно утвержденному в декабре 2022 года кабмином РФ перечню основных сельскохозяйственных культур, по которым до 2030 года определены показатели самообеспеченности семенами отечественного производства, самые низкие показатели в 2023 году по сахарной свекле (2,5%), картофелю (9%) и кукурузе (45%), но к 2030 году уровни по первым двум планируются уже в 50%, а по кукурузе — в 77%.

"Локализация производства иностранных семян для российских аграриев несет в себе исключительно преимущества. Эти меры защитят рынок от рисков срыва поставок из-за рубежа и возможных незаконных мер давления со стороны других стран. Кроме того, появляются уникальные возможности для совместной научно-производственной и хозяйственной деятельности, для обмена научными наработками между иностранными и отечественными селекционерами и семеноводами. А в том случае, если из-за нововведений транснациональные компании уйдут с российского рынка, отечественные организации в течение двух лет смогут полностью обеспечить потребности аграриев в семенном материале", — такое мнение высказал РИА Новости управляющий партнер селекционно-семеноводческой компании RUSEED Марк Гехт.

В свою очередь глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский считает, что даже если какие-то иностранные компании согласятся на требования по локализации, по факту они вряд ли смогут их исполнить, "и мы не получим реальных технологий и современного продвижения". "Для нас как сельхозпроизводителей это будет выливаться в снижение урожайности и в повышение себестоимости", — заметил он.

Он также напомнил, что с 1 сентября 2024 года ввоз семян в РФ возможен только при условии аккредитации иностранных лабораторий, но не все они еще прошли эту экспертизу — например, недавно согласилась Франция, но пока отказывается Германия. "Отсутствие аккредитации означает невозможность завозить в РФ семена прародителей для производства гибридов на российской территории", — пояснил Злочевский, заметив, что, например, отечественные сортовые семена ржи дают от 2,5 до 4 тонн с гектара на фоне урожайности немецких в 7,5 тонны с гектара.