АНКАРА, 1 сен — ПРАЙМ. Риски резкого роста цен на сельхозпродукцию в условиях эскалации на Черном море имеются, Анкара предупредила об этом западных партнеров в ходе контактов, сообщил РИА Новости источник, участвующий в переговорах по зерновой сделке.

Глава МИД Турции Хакан Фидан после переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве в четверг заявил, что Турция и ООН подготовили ряд новых предложений по зерновой сделке для ее "оживления". Генсек ООН Антониу Гутерреш направил министру иностранных дел России Сергею Лаврову письмо с предложением о возобновлении зерновой сделки, передает агентство Рейтер со ссылкой на российского дипломата. Ранее Лавров заявил, что Россия сразу вернется к зерновой сделке, как только все пункты меморандума РФ — ООН будут выполнены, в новых же предложениях генсека ООН Антониу Гутерреша были обещания, но не гарантии этого. Лавров сообщил, что генсек ООН рассказал о своих новых инициативах на полях саммита БРИКС в Йоханнесбурге в конце августа.

"Да, мы предупредили об этом (о риске подорожания цен) наших западных партнеров. И ООН неоднократно предупреждало об этом в своих заявлениях. Сейчас очень большие риски, когда мы видим эскалацию напряженности именно в том регионе, где осуществляются перевозки сельхозпродукции. Усилия Турции и ООН в том числе направлены на то, чтобы не допустить продовольственный кризис, устранить риски голода в нуждающихся странах", — отметил собеседник агентства на вопрос, ведутся ли обсуждения о возможных рисках роста цен на сельскохозяйственную продукцию.

НЕТ ГАРАНТИЙ

Новый пакет предложений Турции и ООН по "зерновой сделке" не означает гарантии возвращения России к её работе, предстоит большая работа по преодолению препятствий для российского экспорта сельхозпродукции, Москва в переговорах требует гарантий, сообщил источник.

"В СМИ и в некоторых обсуждениях мы видим заявления о том, что эти новые предложения (по "зерновой сделке") могут гарантировать возвращение России к работе черноморской зерновой инициативы. Это ложное видение, поскольку предстоит очень большая работа для того, чтобы были устранены все препятствия с экспорта российской сельхозпродукции, были удовлетворены ожидания (российской стороны)", — сообщил собеседник агентства.

Отвечая на вопрос о позиции России в переговорах по возобновлению "зерновой сделке", источник отметил, что позиция Москвы очень принципиальная. "Российская сторона требует гарантий", — подчеркнул он, отказавшись комментировать подробности переговоров.

ДУНАЙСКИЙ МАРШРУТ

Анкара и ООН проинформированы о проекте альтернативы "зерновому коридору" через Дунай, турецкая сторона высказала в обсуждениях свои опасения и заявила о рисках в условиях продолжающегося конфликта, сообщил источник.

США работают с Румынией и Молдавией над увеличением экспорта украинского зерна через Дунай, передало ранее агентство Рейтер со ссылкой на чиновника из госдепартамента США. Он также отметил, что США будут пытаться удвоить объемы украинского зерна, проходящего через дунайский коридор. Кроме того, чиновник сообщил агентству, что США поддерживают меры ООН и Турции по возобновлению зерновой сделки.

"Мы проинформированы об этом проекте, об обсуждениях вокруг него. Но мы сразу заявили, что любые альтернативные маршруты рискованны, есть большие опасения, особенно сейчас, когда мы видим эскалацию напряженности в черноморском регионе. Позиция турецкой стороны заключается в том, чтобы возобновить "зерновую сделку" в её первоначальном виде, в этом направлении и ведется работа", — сообщил собеседник агентства.

ЗЕРНОВАЯ СДЕЛКА

Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки — поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские — так и не была реализована.

Сама сделка, предполагавшая безопасный вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов (Черноморск, Южный, Одесса), действовала практически год: она была подписана 22 июля 2022 года в Стамбуле и являлась составной частью пакетной Стамбульской договоренности, подписанной представителями РФ, ООН, Украины и Турции.

Вторая часть — меморандум Россия — ООН, рассчитанный на три года — предусматривала разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений. Продление "зерновой сделки" было взаимоувязано с выполнением меморандума, который, как заявили российские власти, так и не заработал.