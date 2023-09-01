МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Российские производители и экспортеры подсолнечного шрота с 1 сентября 2023 года обязаны предоставлять информацию о внебиржевых договорах, говорится в сообщении Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России. Экспортную пошлину на российский подсолнечник будут платить рублями

"Производители и экспортеры шрота подсолнечного обязаны предоставлять информацию о внебиржевых договорах. Обязанность наступила с 1 сентября 2023 года в связи с принятием подготовленного ФАС России постановления правительства РФ номер 892", — говорится в сообщении. Подсолнечный шрот является одним из ключевых компонентов кормов для сельскохозяйственных животных и птицы.

Участники рынка будут предоставлять информацию о внебиржевых договорах при условиях его экспорта в объеме не менее 20 тонн, а при реализации на внутренний рынок — если производство подсолнечного шрота за предшествующий год составило свыше 10 тысяч тонн и при объеме сделки не менее 20 тонн. За непредоставление информации о внебиржевых сделках на биржу для участников рынка предусмотрена административная ответственность.

ФАС также напоминает, что постановление кабмина расширило сведения, предоставляемые на биржу, за счет включения информации о взаимозависимости и аффилированности поставщика этих товаров и их иностранных контрагентов: это касается пшеницы и меслина, ячменя и кукурузы, минеральных удобрений, подсолнечного масла и шрота, которые реализуются на экспорт.

Ведомство отмечает, что эти изменения позволят расширить перечень товаров, в отношении которых возможно формирование внебиржевых ценовых индексов, а также получить более корректную информацию для их расчета.

"Также эти индикаторы могут стать основой для запуска торгов расчетными фьючерсными контрактами, что даст возможность участникам соответствующих рынков при заключении контрактов хеджировать свои ценовые риски", — добавляется в сообщении.