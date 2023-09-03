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2023
https://1prime.ru/Agriculture/20230903/841641515.html
В Японии рассказали, как санкции помогли России с сельским хозяйством
Сельское хозяйство
Новости
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
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Наложенные западными странами санкции фактически помогли России наладить сельское хозяйство, пишет японское издание Mainichi Shimbun. С момента присоединения Крыма в 2014 году и... ПРАЙМ, 03.09.2023
сельское хозяйство, экономика, новости, россия, санкции против рф, япония, сельское хозяйство
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Наложенные западными странами санкции фактически помогли России наладить сельское хозяйство, пишет японское издание Mainichi Shimbun.
С момента присоединения Крыма в 2014 году и введения против России первых санкций по этому поводу Москва всерьез принялась за расширение производства продукции отечественного агросектора, наложив встречные ограничения и уделив особое внимание развитию собственной отрасли.
Благодаря новой политике значительно выросло качество местных сыров, говядины, вина, а также увеличился объем производства, констатирует автор.
В 2022 году, когда началась спецоперация на Украине, экспорт российской сельскохозяйственной продукции составил 41,6 миллиарда долларов, что более чем в два раза превысило показатель 2014 года.
Как отмечается в публикации, Россия в настоящее время экспортирует сельскохозяйственную продукцию в Китай, Турцию и даже Евросоюз.
Сейчас главная задача Москвы — закрепить успехи и повысить конкурентоспособность на этом направлении, отмечается в статье.
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