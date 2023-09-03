МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Наложенные западными странами санкции фактически помогли России наладить сельское хозяйство, пишет японское издание Mainichi Shimbun. Хэппи-энд: Европа раскупает российский СПГ, как в последний раз

С момента присоединения Крыма в 2014 году и введения против России первых санкций по этому поводу Москва всерьез принялась за расширение производства продукции отечественного агросектора, наложив встречные ограничения и уделив особое внимание развитию собственной отрасли.

Благодаря новой политике значительно выросло качество местных сыров, говядины, вина, а также увеличился объем производства, констатирует автор.

В 2022 году, когда началась спецоперация на Украине, экспорт российской сельскохозяйственной продукции составил 41,6 миллиарда долларов, что более чем в два раза превысило показатель 2014 года.

Как отмечается в публикации, Россия в настоящее время экспортирует сельскохозяйственную продукцию в Китай, Турцию и даже Евросоюз.

Сейчас главная задача Москвы — закрепить успехи и повысить конкурентоспособность на этом направлении, отмечается в статье.

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