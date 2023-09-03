МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Россия практически полностью обеспечивает урожаем не только себя, но и немалую часть мира через экспортные поставки, и хотя не все жители РФ подробно знакомы с процессом сельскохозяйственных работ, у подавляющего большинства тяга к земле — в генах: например, 85% убирали урожай хотя бы раз, а 15% — никогда не собирали, но мечтают об этом, следует из предоставленных РИА Новости материалов Россельхозбанка. В Японии рассказали, как санкции помогли России с сельским хозяйством

Исследование проводилось в начале недели, респонденты — более одной тысячи человек в возрасте от 18 лет. По данным банка, 61,3% опрошенных с удовольствием выращивают собственные продукты, собирают урожай и занимаются садоводством на участке у себя или у бабушек и дедушек, еще 23,7% респондентов — "вероятно, представители сельскохозяйственной сферы" — рассказали, что собирают урожай "по работе".

"Таким образом, 85% респондентов так или иначе хоть раз в жизни занимались уборкой урожая. 15% респондентов никогда не собирали урожай, но признались, что мечтают об этом", — рассказали в банке. Аналитики заметили, что большинство горожан – выходцы из сельской местности в первом и втором поколениях, а сами россияне за последние годы стали более осознанно относиться к своему питанию — например, постоянно растет интерес к натуральным продуктам.

Но такая тяга к земле вовсе не означает, что все участники исследования в курсе подробностей производственного цикла в сельском хозяйстве: например, по ключевому этапу сезонных работ – уборочной кампании. Традиционно в РФ первыми к сбору урожая приступают в июне аграрии южных регионов: в банке напомнили, что в 2023 году кампания стартовала с Дагестана, Ставропольского края и Чеченской Республики.

На вопрос, когда начинается уборочная кампания, правильный ответ дали 41,5% респондентов, ещё 6,5% выбрали вариант "в конце июля", а половина участников опроса (52%) считает, что мероприятия по сбору урожая начинаются в начале сентября.

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Также респондентам было предложено ответить на вопрос, в каких районах России, по их мнению, уборочные кампании стартуют позже всех: верный ответ — в Сибири и на Дальнем Востоке — дали 67%, 27,4% предположили, что в центральных регионах, а 5,6% – в регионах Северного Кавказа.

Под посевные площади в России в 2023 году отведено 81,2 миллиона гектаров: по оценке РСХБ, страна с такой территорией в списке 193 государств-членов ООН заняла бы по размеру 34 место, лишь немного уступив Намибии — крупному африканскому государству. А еще посевные площади в РФ больше любой европейской страны — кроме самой России.

Согласно исследованию, правильные представления о размерах земель под сельхозработы имеют больше половины россиян (56,2%). Еще треть (34,8%) выбрали меньшее значение (60 миллионов гектаров), а 9% — высказались в пользу большего размера посевных, 98 миллионов гектаров.

Уборочная кампания включает в себя сбор зрелого урожая, доставку к месту послеуборочной обработки, саму послеуборочную обработку, а затем доставку урожая в места хранения или продажи. Для предупреждения потерь урожая общая продолжительность уборочной кампании должна составлять не более 10-12 дней, заметили в банке, а для отдельных культур — до 4-8 дней.

Сначала аграрии собирают ранние сорта, которые предназначены для потребления в текущем году: это могут быть зелень, овощи, фрукты, ягоды. Затем, в июле-августе, начинается уборка самых массовых культур — например, зерновых, картофеля, свеклы и бахчевых. К концу августа-началу сентября наступает время для яблок, груш, винограда, тыквы, перца и так далее: эти культуры созревают в поздние и средние сроки, их сбор продолжается до окончания сентября, заключили в РСХБ.