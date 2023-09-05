ВАРШАВА, 5 сен — ПРАЙМ. Украинское зерно не въедет в Польшу после 15 сентября, заявил советник президента Польши, экс-министр сельского хозяйства и продовольствия Ян-Кшиштоф Ардановский в эфире радиостанции RMF FM. Глава МИД Германии назвала украинское зерно "кокаиновым"

Ранее европейская комиссия ввела запрет на импорт ряда украинский сельхозпродуктов в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию. Действие меры заканчивается 15 сентября, вопрос о продлении до сих пор не решили.

"После 15 сентября этого года украинское зерно не будет въезжать в Польшу, это четкое заявление премьер-министра и правительства", — сказал Ардановский, подчеркнув, что возможным будет лишь транзит украинского зерна через территорию Польши.

Он отметил, что несмотря на помощь Украине Польша должна учитывать свои национальные интересы. "Я не могу себе представить, чтобы то, что произошло год назад, то есть большой приток зерна из Украины, который очень сильно нарушил наш рынок, повторилось", — сказал советник президента Польши.

По его словам, Украина "давно хотела выйти на рынок ЕС со своими продуктами питания". "Это годами сдерживалось таможенными пошлинами, квотами. Министры всегда определяли, сколько украинского продовольствия можно впустить, чтобы не разрушить сельское хозяйство в странах ЕС. Теперь они хотят воспользоваться возможностью открытия Европы для Украины, желанием помочь, реализовать то, что не удавалось годами, то есть выйти на европейский рынок со своими продуктами", — заявил Ардановский.

По его словам, лоббированием украинского продовольствия в ЕС занимаются глобальные корпорации. "Это интересы крупных глобальных корпораций, которые находятся на Украине, имеют десяток миллионов гектаров черноземов, мощные холдинги. Это капитал российский, китайский, американский, голландский, немецкий, а также польские инвестиционные фонды. Эти компании имеют свои филиалы по всему миру, в том числе в Польше, требуют разрешения на экспорт украинского зерна, рапса, других продуктов в ЕС, а украинские политики, которые связаны, в том числе финансово, с этими международными корпорациями, говорят больше голосом этих корпораций, чем украинского народа", — сказал Ардановский.

Ранее министр сельского хозяйства и развития села Польши Роберт Телюс заявил, что Польша, Словакия, Болгария, Венгрия и Румыния обратятся к Европейской комиссии с требованием продлить запрет импорта зерна с Украины до конца года. Министерство иностранных дел Украины заявило, что украинские власти категорически не согласны с такими планами, Киев призвал руководство ЕС найти "сбалансированное решение".