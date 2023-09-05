МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Договоренности по зерну являются многосторонним процессом, вряд ли есть возможность о чем-то договориться в ходе двусторонних переговоров, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Global Times назвала необходимое условие для возрождения зерновой сделки

"Достижение каких-то конкретных договоренностей вряд ли было возможно, потому что если говорить о зерновой сделке, то это многосторонний процесс и что касается зерновой сделки, то… это позиция стран коллективного Запада, которые уже на протяжении длительного времени отказываются выполнять условия черноморской сделки, из-за чего дальнейшее ее продолжение не представляется возможным. Поэтому, здесь, конечно, вопрос касается других сторон, то просто в ходе двусторонних контактов не представляется возможным о чем-то конкретном договориться", — сказал пресс-секретарь президента России.

Песков добавил, что в настоящий момент реализуется инициатива по поставке миллиона тонн российского зерна пяти беднейшим африканским государствам Африки, которая была озвучена президентом России Владимиром Путиным на саммите "Россия-Африка".

Зерновая сделка, подписанная Россией, Турцией, ООН и Украиной в 2022 году, предполагала вывоз на мировые рынки российского и украинского продовольствия. Москва не раз заявляла, что часть договоренностей, связанных с российским экспортом, не выполняется. В июле 2023 года Россия уведомила о прекращении действия зерновой сделки.