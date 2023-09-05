МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Прекращение зерновой сделки убрало дисконт, с которым продавалась в мире российская пшеница, ликвидировав и ущерб для РФ, но парадокс состоит в том, что и Украина в плане стоимости собственных поставок зерна только выигрывает от отсутствия зерновой сделки, считает глава Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский. Польские власти не пустят украинское зерно в страну и после 15 сентября

"Когда сделка прекратилась, сразу одномоментно французские отгрузки (пшеницы) выросли до 287 долларов за тонну, наши — до 245 долларов за тонну. А сегодняшний уровень цен: французские — 250 долларов, российские — 254. То есть мы грузимся с премией по отношению к Франции, и фундамента под дисконтом больше нет. Поэтому ущерб, который приносила зерновая сделка российским зерновым отгрузкам, прекратился", — сказал Злочевский на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".

"Но парадокс еще в чем состоит? Естественно, мы не можем оторваться от украинских отгрузок, или украинские от наших (отгрузки идут в одном бассейне — черноморском — ред.). И Украина грузится по тем же ценам, что и мы сегодня. И Украина выигрывает от отсутствия зерновой сделки — ведь тот крайне низкий уровень цен был продиктован условиями самой сделки", — добавил глава РЗС.

Он напомнил, что в рамках зерновой сделки обеспечивался безопасный коридор для отгрузок украинского зерна через морские акватории, и эти отгрузки осуществлялись по очень дешевым в связи с пониженными рисками ставкам фрахта и страховых контрактов. Соответственно, и ценовые уровни для такой продукции были наиболее дешевые.

Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки — поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские — так и не была реализована.