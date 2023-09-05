2023-09-05T14:35:07+03:00
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2023-09-05T14:35:07+03:00
2023
https://1prime.ru/Agriculture/20230905/841661352.html
Кредитование сезонных полевых работ в России выросло на 15 процентов
Сельское хозяйство
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Объем кредитов, выданных на проведение сезонных полевых работ в России, к 29 августа превысил уровень прошлого года на эту дату на 1,5% и составил 725,1 миллиарда рублей, сообщает... ПРАЙМ, 05.09.2023
сельское хозяйство, финансы, экономика, новости, минсельхоз рф, россия, кредитование
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Объем кредитов, выданных на проведение сезонных полевых работ в России, к 29 августа превысил уровень прошлого года на эту дату на 1,5% и составил 725,1 миллиарда рублей, сообщает Минсельхоз РФ.
"По состоянию на 29 августа общий объем кредитных средств, выданных ключевыми банками на проведение сезонных полевых работ, составил 725,1 миллиарда рублей. Это на 1,5% выше уровня аналогичного периода прошлого года", — говорится в сообщении.
В том числе Россельхозбанк выдал кредитов на сумму 491,7 миллиарда рублей, Сбербанк — на 233,4 миллиарда.
Объем кредитных ресурсов, предоставленных предприятиям и организациям АПК на проведение сезонных полевых работ за аналогичный период прошлого года, составил 714,8 миллиарда рублей, в том числе 484,5 миллиарда рублей от Россельхозбанка и 230,3 миллиарда — от Сбербанка.