МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Объем кредитов, выданных на проведение сезонных полевых работ в России, к 29 августа превысил уровень прошлого года на эту дату на 1,5% и составил 725,1 миллиарда рублей, сообщает Минсельхоз РФ. В Японии рассказали, как санкции помогли России с сельским хозяйством

"По состоянию на 29 августа общий объем кредитных средств, выданных ключевыми банками на проведение сезонных полевых работ, составил 725,1 миллиарда рублей. Это на 1,5% выше уровня аналогичного периода прошлого года", — говорится в сообщении.

В том числе Россельхозбанк выдал кредитов на сумму 491,7 миллиарда рублей, Сбербанк — на 233,4 миллиарда.

Объем кредитных ресурсов, предоставленных предприятиям и организациям АПК на проведение сезонных полевых работ за аналогичный период прошлого года, составил 714,8 миллиарда рублей, в том числе 484,5 миллиарда рублей от Россельхозбанка и 230,3 миллиарда — от Сбербанка.