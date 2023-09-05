МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Россельхознадзор отменил ограничения на поставки в Россию животноводческой продукции с двух белорусских предприятий, говорится в сообщении ведомства. Россельхознадзор остановит ввоз семян из ряда стран с 6 сентября

"Россельхознадзор с 6 сентября отменяет введенные ранее ограничения на поставки в Россию продукции ОАО "Слуцкий мясокомбинат" и ЗАО "Агрокомбинат Несвижский", — говорится в сообщении.

Решение принято по результатам телефонных переговоров руководителя службы Сергея Данкверта и директора департамента ветеринарного и продовольственного надзора Белоруссии Ивана Смильгиня.

Ограничения сняты на основании предоставленных российской стороне материалов об устранении выявленных ранее нарушений и под гарантии белорусского ведомства.

Продукция указанных предприятий будет ввозиться в режиме усиленного лабораторного контроля.