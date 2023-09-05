2023-09-05T14:43:16+03:00
2023-09-05T14:43:16+03:00
2023-09-05T14:43:16+03:00
2023
https://1prime.ru/Agriculture/20230905/841661519.html
В Россию разрешили поставлять товары двух белорусских комбинатов
Сельское хозяйство
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Россельхознадзор отменил ограничения на поставки в Россию животноводческой продукции с двух белорусских предприятий, говорится в сообщении ведомства. "Россельхознадзор с 6... ПРАЙМ, 05.09.2023
сельское хозяйство, экономика, новости, россия, белоруссия, поставки, россельхознадзор
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Россельхознадзор отменил ограничения на поставки в Россию животноводческой продукции с двух белорусских предприятий, говорится в сообщении ведомства.
"Россельхознадзор с 6 сентября отменяет введенные ранее ограничения на поставки в Россию продукции ОАО "Слуцкий мясокомбинат" и ЗАО "Агрокомбинат Несвижский", — говорится в сообщении.
Решение принято по результатам телефонных переговоров руководителя службы Сергея Данкверта и директора департамента ветеринарного и продовольственного надзора Белоруссии Ивана Смильгиня.
Ограничения сняты на основании предоставленных российской стороне материалов об устранении выявленных ранее нарушений и под гарантии белорусского ведомства.
Продукция указанных предприятий будет ввозиться в режиме усиленного лабораторного контроля.