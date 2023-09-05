МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Аналитический центр "Совэкон" повысил прогноз экспорта российской пшеницы в 2023-2024 сельскохозяйственном году (начался 1 июля) до рекордных 48,6 миллиона тонн, следует из материалов компании. Египет закупил почти 0,5 миллиона тонн российской пшеницы, пишет СМИ

"Прогноз экспорта пшеницы в сезоне 2023-2024 пересмотрен в сторону повышения с 48,1 миллиона тонн до рекордных 48,6 миллиона тонн", — говорится в материалах компании. Оценки не учитывают экспорт из четырех новых регионов РФ и Крыма.

Также повышен прогноз экспорта ячменя — до 5,4 миллиона тонн с 4,6 миллиона тонн, но при этом сохранена оценка экспорта кукурузы — 4,4 миллиона тонн; таким образом, общий прогноз экспорта зерна повышен до 60,7 миллиона тонн с 59,1 миллиона.

"Пересмотр прогноза по пшенице отражает значительное повышение оценки производства, высокие темпы экспорта и рекордные продажи в начале сезона", — говорится в материалах компании.

Эксперты также отмечают высокую рентабельность экспортных операций: по их оценкам, трейдеры могут зарабатывать до 10 долларов за тонну, что значительно выше, чем несколько долларов за тонну еще недавно. Между тем, сейчас основным "узким местом" для экспорта российского зерна являются инфраструктурные мощности: российские порты и железные дороги не могут переваливать 5,5-6,0 миллионов тонн зерна более нескольких месяцев подряд.

В ближайшие месяцы экспортную кампанию может осложнить усиление конкуренции, прежде всего со стороны европейских стран, расположенных в Черноморском регионе. Квотирование экспорта в феврале-июне 2023 года также может негативно сказаться на экспорте во второй половине сезона, добавляют эксперты.

"Повышение конкурентоспособности ожидается и со стороны Украины. Перспективы нового урожая пшеницы улучшились, и страна продолжает активные отгрузки по Дунаю и сухопутным маршрутам", — говорится в материалах.