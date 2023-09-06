МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Полевые работы — уборочная кампания и озимый сев — могут оказаться под угрозой срыва из-за дефицита топлива и горючее-смазочных материалов, сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев в ходе совместного заседания комитетов Госдумы по контролю и по аграрным вопросам. Минсельхоз рассчитывает возобновить сельскую ипотеку в 2024 году

"У нас проблемы именно уже с наличием — мы сейчас остановим и уборочную, и не отсеемся по озимым. Это будет катастрофа", — сообщил Патрушев.

В ходе заседания он обратил внимание на эту проблему первого замминистра энергетики Павла Сорокина.

"Павел Юрьевич, смотрите, неделю назад у нас речь шла о том, что нужны ГСМ по какой-то сниженной цене, потому что сильно выросла цена, то сейчас речь идёт вообще о другом. Нам нужно, чтобы в наличии был ГСМ. Мы сейчас действительно работаем очень плотно с Минэнерго, будем общаться непосредственно с нефтеперерабатывающими заводами и искать по каждому региону необходимый объем для того, чтобы именно сельхозпроизводители его получили", — подчеркнул министр сельского хозяйства.

Также он высказал предположение по регулированию. "И второе — ну, это мысли вслух. Может, вообще сейчас временно экспорт нефтепродуктов закрыть, пока мы не стабилизируем ситуацию на внутреннем рынке?", — заметил Патрушев.

В свою очередь первый замминистра энергетики в ходе совещания сообщил, что потребность в горючем, заявленная Минсельхозом для окончания в ноябре полевых работ, составила 500 тысяч тонн. По его словам, оба министерства ведут в ежедневном режиме работу для доведения необходимых объемов ГСМ до сельхозпотребителей, эта тема является предметом переговоров и проработки поставок по рыночной цене с нефтяными компаниями.