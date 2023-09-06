МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Россия вряд ли в скором времени разблокирует черноморские порты, все карты по зерновой сделке на руках у Путина, и в этом вопросе мало что зависит от Запада, считает аналитик сербской газеты "Политика" Жарко Галетина. СМИ: Запад решил не трогать антироссийский нефтяной потолок

"Все карты в руках у Владимира Путина, и от Запада мало что зависит", — отметил Жарко Галетин. Так же он объяснил, насколько невыгодно в данных условиях положение Сербии, так как она сталкивается со сложностями экспорта своего зерна.

По мнению Галетина, Россия так и будет упорно отстаивать свою позицию и не откроет черноморские порты, если ее требования не будут выполнены. Также он напомнил о встрече президентов России и Турции, состоявшейся на этой неделе, и обсуждении на ней возобновления зерновой сделки, однако по итогам переговоров частичный договор между Москвой и Анкарой выглядит более вероятным, чем договор о возобновлении зерновой сделки.

Несмотря на то, что Эрдоган проявил инициативу для решения проблемы, и возможность вывозить пшеницу из России в Турцию для ее переработки и экспорта в бедные страны уже рассматривается, ситуации на рынке в условиях недействующей зерновой сделки, по мнению Галетина, неблагоприятная: в черноморских портах скопилось слишком много зерна, мировой продовольственный рынок заблокирован.

Аналитик отметил, что в этом году Сербии некуда вывозить зерно, что делает ее положение очень непростым. Необходимо искать новый надежный экспортный путь, заключает издание.