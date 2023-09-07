МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Создание системы взаимных гарантий поспособствует возобновлению зерновой сделки, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Зеленский начал угрожать Евросоюзу судом

"Мы считаем, что необходимо создать систему взаимных гарантий. Гарантий, что Россия действительно сможет преодолеть сложности, даже если многие из них уже решены, и в то же время гарантий, что в таком случае мы получим восстановление черноморской инициативы", — отметил он в ходе пресс-конференции.

По словам Гутерреша, возрождение "черноморской инициативы" является одной из приоритетных задач ООН.

Зерновая сделка, подписанная Россией, Турцией, ООН и Украиной в 2022 году, предполагала вывоз на мировые рынки российского и украинского продовольствия. Москва не раз заявляла, что часть договоренностей, связанных с российским экспортом, не выполняется. В июле 2023 года Россия уведомила о прекращении действия зерновой сделки.