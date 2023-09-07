МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Представители 22 из 27 стран Евросоюза выступают против продления запрета на ввоз украинского зерна, сообщило издание Politico со ссылкой на четырех европейских дипломатов. Зеленский начал угрожать Евросоюзу судом

"Большинство стран ЕС выступают против продления запрета на ввоз украинского зерна…, сопротивляясь призывам пяти восточноевропейских стран оставить ограничения в силе", — пишет издание.

Как сказал изданию высокопоставленный европейский дипломат, на встрече с Еврокомиссией представители 22 стран ЕС либо высказались против продления запрета, либо выразили глубокую озабоченность в связи с ним. При этом наибольшей критике запрет подвергли Франция и Германия.

По словам еще двух дипломатов, члены Евросоюза признают те трудности, с которым столкнулись страны Восточной Европы из-за ввоза украинского зерна. В связи с этим они обратились к Еврокомиссии с просьбой "найти альтернативные меры".

В случае продления запрета решение будет "сугубо политическим", заявил дипломат одной из стран, которая скептически относится к возможности продления запрета. По его мнению, оно будет связано с грядущими выборами в Польше. Это подтвердил изданию и высокопоставленный чиновник из Польши.

"Причиной ввода ограничительных мер европейского уровня стало то, что фермеры начали блокировать дороги и терминалы. Нам нужно избежать ситуации, при которой отчаявшиеся фермеры или радикальные лидеры фермерских объединений воспользуются ситуацией", — сказал он.

Решением о продлении запрета импорта украинского зерна займется Еврокомиссия, но, по словам неназванного представителя одной из стран ЕС, оправдать продление будет очень сложно.

Введенный Европейской комиссией запрет ввоза зерна с Украины в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию заканчивается 15 сентября. Вопрос о продлении этого запрета до сих пор не решен. Действующие меры по импорту отдельных зерновых культур с Украины нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами, они вступили в силу 2 мая 2023 года. Министр сельского хозяйства и развития села Польши Роберт Телюс заявил, что Польша, Словакия, Болгария, Венгрия и Румыния обратятся к Европейской комиссии с требованием продлить запрет импорта зерна с Украины до конца года.

Владимир Зеленский во время обращения к участникам саммита "Инициативы трех морей" допустил, что Киев может обратиться в международный арбитражный суд в случае, если запрет на ввоз украинской агропродукции в страны ЕС будет продолжать действовать после 15 сентября.