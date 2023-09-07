САМАРКАНД (Узбекистан), 7 сен — ПРАЙМ. Узбекистан до конца 2023 года намерен расширить номенклатуру экспорта аграрной продукции в Россию, в частности, за счет поставок айвы, груш, капусты, замороженных фруктов, сообщил РИА Новости представитель министерства сельского хозяйства республики. Путин утвердил специальный порядок расчетов при экспорте агропродукции

В Самарканде в четверг открылась двухдневная международная конференция высокого уровня по продовольственной безопасности. Мероприятие организовано правительством Узбекистана при технической поддержке продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

"До конца года объем экспорта сельхозпродукции в Россию увеличится за счет расширения ее номенклатуры", — сказал собеседник агентства на полях конференции, отвечая на вопрос о возможности расширения поставок агротоваров из Узбекистана в РФ.

По его оценке, это произойдет, в частности, за счёт экспорта айвы, груш, фиников, замороженных фруктов, капусты. В список перспективных товаров на российском рынке также входят сладкий перец, лук, чеснок из Узбекистана.

Представитель ведомства напомнил, что в 2022 году взаимные поставки агропродукции между двумя странами выросли до 1,5 миллиарда долларов против 1,1 миллиарда долларов годом ранее.

По данным минсельхоза республики, в январе-августе этого года экспорт плодоовощной продукции из Узбекистана в РФ составил около 370 миллионов долларов. Основную долю в нем составили персики (14%), вишня (11%), абрикосы (8%), лук (7%).