2023-09-07T16:15:00+03:00
2023-09-07T16:15:04+03:00
2023-09-07T16:15:00+03:00
2023
https://1prime.ru/Agriculture/20230907/841684260.html
Украина предложила Турции запустить "зерновой коридор" без России
Сельское хозяйство
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Украина предложила турции возобновить действие "зернового коридора" без России, ждет окончательный ответ, заявил посол в Турции Василий Боднар. "Предложение о работе "зернового... ПРАЙМ, 07.09.2023
сельское хозяйство, экономика, новости, украина, турция, зерно, россия
https://cdnn.1prime.ru/images/83766/84/837668450.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83766/84/837668450.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83766/84/837668449.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83766/84/837668449.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83766/84/837668437.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83766/84/837668437.jpg
https://1prime.ru/Agriculture/20230907/841683557.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Украина предложила турции возобновить действие "зернового коридора" без России, ждет окончательный ответ, заявил посол в Турции Василий Боднар.
"Предложение о работе "зернового коридора" без России передано турецкой стороне. Пока нет окончательного подтверждения. Но поскольку корабли с зерном уже идут по территориальным водам Румынии, Болгарии, а также Турции и проходят проливы без ограничений, это на самом деле рациональный путь", — сказал он.
Ранее пресс-секретарь сил обороны Украины "Юг" Наталия Гуменюк заявляла, что четыре судна успешно вышли по временному коридору для торговых судов в Черном море.