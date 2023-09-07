МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Украина предложила турции возобновить действие "зернового коридора" без России, ждет окончательный ответ, заявил посол в Турции Василий Боднар. В ВШЭ оценили последствия обращения Украины в суд из-за зерна

"Предложение о работе "зернового коридора" без России передано турецкой стороне. Пока нет окончательного подтверждения. Но поскольку корабли с зерном уже идут по территориальным водам Румынии, Болгарии, а также Турции и проходят проливы без ограничений, это на самом деле рациональный путь", — сказал он.

Ранее пресс-секретарь сил обороны Украины "Юг" Наталия Гуменюк заявляла, что четыре судна успешно вышли по временному коридору для торговых судов в Черном море.