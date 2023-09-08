2023-09-08T13:52:14+03:00
2023-09-08T13:52:14+03:00
2023-09-08T13:52:14+03:00
2023
https://1prime.ru/Agriculture/20230908/841694166.html
Пошлина на экспорт российской пшеницы вырастет с 13 сентября
Сельское хозяйство
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Пошлина на экспорт пшеницы из России с 13 по 19 сентября включительно вырастет до 4493,7 рубля за тонну, пошлина на вывоз ячменя — до 931,7 рубля, на экспорт кукурузы — до 2465,2... ПРАЙМ, 08.09.2023
сельское хозяйство, налоги, экономика, новости, минсельхоз рф, экспортная пошлина, пшеница
https://cdnn.1prime.ru/images/83701/43/837014369.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83701/43/837014369.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83701/43/837014368.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83701/43/837014368.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83701/43/837014355.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83701/43/837014355.jpg
https://1prime.ru/government/20230907/841683873.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Пошлина на экспорт пшеницы из России с 13 по 19 сентября включительно вырастет до 4493,7 рубля за тонну, пошлина на вывоз ячменя — до 931,7 рубля, на экспорт кукурузы — до 2465,2 рубля за тонну, следует из данных Минсельхоза.
Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене 241,6 доллара за тонну, на ячмень — при цене 177,5 доллара, на кукурузу — при цене 200,1 долларов за тонну.
Пошлина на экспорт пшеницы из России с 6 по 12 сентября включительно составляет 4007,6 рубля за тонну, пошлина на вывоз ячменя — 574,8 рубля, на экспорт кукурузы — 1954,9 рубля за тонну.