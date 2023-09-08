МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Пошлина на экспорт пшеницы из России с 13 по 19 сентября включительно вырастет до 4493,7 рубля за тонну, пошлина на вывоз ячменя — до 931,7 рубля, на экспорт кукурузы — до 2465,2 рубля за тонну, следует из данных Минсельхоза. Правительство изменит правила компенсаций на уплату пошлин для IT-компаний

Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене 241,6 доллара за тонну, на ячмень — при цене 177,5 доллара, на кукурузу — при цене 200,1 долларов за тонну.

Пошлина на экспорт пшеницы из России с 6 по 12 сентября включительно составляет 4007,6 рубля за тонну, пошлина на вывоз ячменя — 574,8 рубля, на экспорт кукурузы — 1954,9 рубля за тонну.