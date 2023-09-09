МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Применение дронов в сельском хозяйстве России сэкономит более 500 миллиардов рублей в год, если брать в расчет пахотные земли площадью 80 миллионов гектаров, а одними из первых регионов, где к 2030 году сельхозработы будут вестись в основном с их помощью, станут Краснодарский и Ставропольский края, Самарская и Воронежская области, а также Башкирия, сообщил РИА Новости эксперт Национальной технологической инициативы, генеральный директор компании "Агримакс.Аэро" Максим Чижов. 

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"Краснодарский, Ставропольский края, Самарская и Воронежская области, Башкирия станут одними из первых регионов к 2030 году, где сельскохозяйственные работы будут массово и преимущественно проводиться с помощью беспилотных авиационных систем", — сообщил Чижов.

По его словам, экономический эффект использования беспилотников "составляет более 0,5 триллиона рублей в год на пашню площадью 80 миллионов гектаров". В 2023 году в России посевные площади заняли 81,203 миллиона гектаров, на 1,35% меньше, чем в 2022 году, по данным Росстата.

Чижов считает, что в ближайшие годы в целях сельского хозяйства агродроны будут активно использоваться также в Алтайском крае, Саратовской и Воронежской областях. А уже сейчас такие системы применяются в Туле, Рязани, Орле, Липецке, Тамбове, Пензе, Ростове-на-Дону, Краснодаре и Волгограде, а также в республиках Северо-Кавказского федерального округа — на уровне до 10 тысяч гектаров обработок в 2023 году в каждом из перечисленных регионов.

По словам эксперта, для эффективного применения дронов в сельском хозяйстве в долгосрочной перспективе нужно не только работать над смягчением нормативных и регуляторных барьеров, создавать и выпускать на рынок новые типы аппаратов, локализовывать производство комплектующих — крайне важны и профессиональные кадры.

Для этого, считает Чижов, к 2030 году необходимо подготовить не менее 10 тысяч специалистов для работы в сельском хозяйстве, в первую очередь агрономических специальностей, которые смогут "планировать работы в течение года не "по старинке", а с применением современных роботизированных средств, основными из которых сейчас становятся беспилотные авиационные системы".